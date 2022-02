Norris over schrappen knielmoment: Er zijn nog andere manieren

Onlangs werd bekendgemaakt dat F1 stopt met het knielmoment waarbij in het kader van de We Race As One-campagne bijvoorbeeld racisme onder de aandacht werd gebracht. Het is F1-coureurs wel toegestaan om voorafgaand aan een Grand Prix te knielen, maar de F1-organisatie heeft besloten dit niet meer op televisie uit te zenden. F1 CEO Stefano Domenicali liet weten dat de koningsklasse zich niet meer met de politiek wil bemoeien, maar nu stappen wil ondernemen.

McLaren-coureur Lando Norris knielde de afgelopen twee seizoenen tijdens de pre-race ceremonies. De Brit verwacht ondanks het wegvallen van het moment, rijders kunnen doorgaan met het in kaart brengen van belangrijke problemen. "Ik weet niet wat ons plan is. Binnenkort hebben we als coureurs namens de GPDA vergaderingen met de Formule 1 over wat de plannen zijn. Als rijders moeten we dergelijke zaken naar voren brengen om het bespreekbaar te maken. Als groep en mensen die dagelijks op tv verschijnen, willen en kunnen we dit bereiken", aldus Norris. "F1 heeft ongetwijfeld in de winter nagedacht over nieuwe zaken en manieren om zulke gebaren te maken. Ik weet nu nog niet hoe het eruit komt te zien, dat is nog te vroeg om te zeggen. Er zijn naast het knielen ongetwijfeld ook nog andere manieren om diverse zaken in het licht te brengen en bespreekbaar te maken."

Het schrappen van het knielmoment zorgt ervoor dat F1 een nieuwe weg inslaat in de We Race As One-campagne. De koningsklasse heeft al een belangrijke zet gedaan met de vierjarige verlenging van het beurzenprogramma voor toekomstige F1-engineers. Studenten worden op deze manier nog tot en met 2025 gesteund bij het lopen van stage bij universiteiten in het Verenigd Koninkrijk en Italië. Voorafgaand aan een Grand Prix zendt F1 nog wel een We Race As One-video uit, daarnaast blijft ook de naam van de campagne terugkomen in het F1-seizoen 2022.