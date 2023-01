De technische reglementen van de Formule 1 veranderen voortdurend. De F1-teams dwingen de FIA min of meer om constant wijzigingen aan te brengen in de regelgeving. Voor het seizoen 2022 gingen de technische reglementen flink op de schop. Dergelijke ingrijpende veranderingen zorgen er vaak voor dat de FIA gedurende het seizoen het een en ander aanpast en wijzigingen doorvoert voor het jaar erna. In 2023 heeft de grootste wijziging te maken met de vloer van de auto's. Een aantal teams was van mening dat de vloerhoogte de veroorzaker was van porpoising. De FIA ging hierover in gesprek met alle formaties. De autosportbond wilde voor 2023 in eerste instantie de vloer met 25 millimeter ophogen en strengere belastingtests doorvoeren. Dit laatste moet voorkomen dat vloeren te veel doorbuigen, wat ervoor kan zorgen dat teams de auto's minder dicht op het asfalt kunnen laten rijden. Hierdoor neemt het aerodynamische effect af.

De vloer van de Ferrari F1-75. Foto: Giorgio Piola

Diverse F1-teams gingen niet akkoord met een verhoging van 25 millimeter. Uiteindelijk zijn alle partijen tot een compromis gekomen en wordt de vloer in 2023 15 millimeter verhoogd. De verticale doorbuiging naar beneden en boven mag bij een belasting van 250 N niet meer dan 5 millimeter zijn. In 2022 is dit nog respectievelijk 8 millimeter en 12 millimeter. De teams moeten dus meer stijfheid inbouwen om de vereiste tests te doorstaan. De geometrie van de vloerrand wijzigt ook om alle mazen in het huidige reglement weg te werken. Daarnaast vereist de FIA dat de vloer niet zes maar vier gaten bevat, waarbij de twee in het centrale deel van de vloer verdwijnen.

Welke wijzigingen worden in 2023 doorgevoerd aan de voorvleugel?

Vergelijking van de endplates op de Mercedes W13. Foto: Giorgio Piola

De FIA wijzigt ook het een en ander in de regelgeving met betrekking tot de voorvleugel. Er zijn maatregelen genomen om het ontwerp van de flappen en endplate verder te beperken. Het complexe ontwerp dat Mercedes in Canada introduceerde (zie afbeelding hierboven), dat naar verluidt voor meer outwash zorgde dan beoogd met de reglementen, is daarmee vrijwel uitgesloten. De teams krijgen qua verstelbaarheid wel meer vrijheid. Momenteel mogen de flapjes 35 millimeter versteld worden, maar dat wordt 40 millimeter in 2023. Bovendien is de radius tussen de elementen en brackets van 2 millimeter naar 4 millimeter verhoogd. Dit is een wijziging die ook voor de achtervleugel geldt.

Nu we het toch over de achterkant van de auto hebben, is het het ook het vermelden waard dat de hoogte van de bevestigingspunten van de achtervleugel is gewijzigd. Deze gaat in 2023 60 millimeter omhoog ten opzichte van 2022. Ook de bevestigingsbouten tussen de power unit en het chassis en de power unit en versnellingsbak moeten vanaf volgend seizoen een treksterkte hebben van meer dan 100 Kn.

Wat verandert in 2023 aan de rolbeugels?

De Alfa Romeo C42 van Zhou Guanyu na de crash. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

De crash van Zhou Guanyu op Silverstone heeft ervoor gezorgd dat de FIA nog meer wijzigingen aanbrengt op het gebied van veiligheid. In dit geval betreft het de rolbeugel en de toegenomen belasting waaraan deze moet voldoen. Door de nieuwe regels zullen diverse teams de rolbeugel waarschijnlijk opnieuw moeten ontwerpen. Dit omdat het gedeelte 935 millimeter boven het referentievlak zwaarder wordt. Alle onderdelen daarboven moeten een impact van 15G weerstaan en gemaakt zijn van slijtvast materiaal. Bovendien moet de rolbeugel krachten weerstaan die in een voorwaartse richting worden uitgeoefend, dit naast alle krachten die deze al achterwaarts moest uitoefenen.

Wat zijn andere nieuwe zaken in 2023?

De helmcamera van Felipe Massa. Foto: Sam Bagnall / Motorsport Images

De beelden van de helmcamera zijn goed ontvangen en een vast onderdeel geworden van de F1-uitzendingen. De FIA heeft het aangewezen aantal cameraposities verhoogd van zes naar zeven, waardoor de voorwaarts gerichte helmcamera van de coureur wordt toegevoegd (zie hierboven in de Formule E-helm van Felipe Massa). Het gewicht van de auto gaat volgend jaar iets omlaag. Het minimale gewicht van 796 kilogram van voor 2022 wordt opnieuw ingevoerd. Het minimumgewicht van de krachtbron wordt verhoogd, dit omdat een deel van de leidingen hier nu ook onder valt.

Om te voorkomen dat een situatie ontstaat zoals we dit seizoen hebben gezien, waarbij de brandstof te koel bleek, is het reglement gewijzigd om een lagere temperatuurdrempel mogelijk te maken. De regel luidt nu: "De brandstof in een auto mag niet kouder zijn dan tien graden Celsius onder de omgevingstemperatuur of niet kouder zijn dan tien graden Celsius (voorheen twintig) op elk moment dat de auto de aangewezen garage verlaat."

De controle van de brandstofdichtheid vermindert ook de tolerantie tussen de gebruikte brandstof en het cijfer dat tijdens een analyse voorafgaand de keuring werd gemeten met 0,25 procent tot 0,15 procent. Hierdoor wordt de mogelijkheid om performance te genereren verder beperkt. Alle brandstoftanks moeten beschikken over een overdrukklep om overdruk te voorkomen. De maximale interne druk die op de brandstofblaas/zak wordt uitgeoefend mag niet hoger zijn dan 1,0 barG.

De uitlaat en kleine uitlaten op de Ferrari F1-75. Foto: Giorgio Piola

Er zijn ook wijzigingen aangebracht in de reglementen met betrekking tot de uitlaat en de wastegates. Er is voor 2023 een nieuwe clausule toegevoegd. "Elke wastegate waar alle uitlaatgassen doorheen gaan moeten een interne doorsnede hebben van minder dan 1500mm2. Alle externe oppervlakken moeten een minimaal aerodynamisch effect hebben op de externe luchtstroom." Verder mogen teams ook zogenaamde debris fences (lees: soort roosters) aan de achterste remmen toevoegen, dit om eventuele problemen te beperken of te voorkomen.