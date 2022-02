VIDEO: Formule 1-kopstukken voorspellen het seizoen 2022 De eerste race ligt nog even voor ons, maar de voorpret op het Formule 1-seizoen is minstens zo leuk als de wedstrijden zelf. Tijdens de Autosport Awards stond de verslaggever van Motorsport.TV op de rode loper om kopstukken uit de Formule 1-paddock te ondervragen over hun verwachtingen voor 2022.