Het Formule 1-seizoen 2023 is pas enkele races oud, maar meerdere coureurs hebben wegens motorproblemen al componenten moeten wisselen. Zo geldt bijvoorbeeld voor Lando Norris dat hij inmiddels al toe is aan zijn tweede verbrandingsmotor, turbo, MGU-H en MGU-K, terwijl iedere coureur hier per seizoen maar drie exemplaren van mag gebruiken. In de aanloop naar de Grand Prix van Azerbeidzjan hebben de F1-teams en de FIA echter overeenstemming bereikt om de zorgen van diverse teams ietwat te verlichten.

De World Motor Sport Council (WMSC) van de FIA heeft dinsdag namelijk groen licht gegeven om het gebruik van meer motorcomponenten toe te staan dan aanvankelijk gepland was. Voor de verbrandingsmotor, turbo, MGU-H en MGU-K gaat de limiet van drie naar vier exemplaren. Iedere coureur mag van deze motorcomponenten zodoende dus vier stuks gebruiken zonder dat dit een straf oplevert. Wie een vijfde exemplaar nodig heeft, kan alsnog op een gridstraf rekenen. Voor de energy store en de control electronics gold een limiet van twee exemplaren per seizoen en dat blijft ook zo. Zo kreeg Charles Leclerc in Saudi-Arabië al een gridstraf omdat hij naar zijn derde elektronica moest wisselen.

Langere gridprocedure en nieuwe definitie 'werken aan auto tijdens tijdstraf'

In de bijeenkomst van de F1 Commission zijn meer veranderingen tot stand gekomen, die vervolgens zijn goedgekeurd door de WMSC. Zo staat in de bijgewerkte sportieve reglementen dat de gridprocedure verlengd wordt tot 50 minuten. Voorheen duurde deze procedure nog 40 minuten. Op deze manier wordt meer tijd vrijgemaakt voor ceremonies en andere plichtplegingen voor de start van de race. De FIA stelt dat "deze extra tijd bij bepaalde races wordt gebruikt om de coureurs aan de fans te presenteren".

Ook is de nieuwe definitie voor werken aan de auto tijdens een pitstop met een tijdstraf nu vastgelegd in de reglementen. Dit kwam in Jeddah onder het vergrootglas te liggen toen Aston Martin de krik onder de auto van Fernando Alonso zette tijdens het inlossen van een tijdstraf, wat een tijdstraf opleverde die later weer werd ingetrokken. In Australië werd de teams al gemeld dat dit voortaan wél als werken aan de auto gezien zou worden, nu staat dat ook in het sportieve reglement.

Tot slot zijn er ook veranderingen doorgevoerd aan het financiële reglement, in dit geval met betrekking tot uitzonderingen voor het budgetplafond. Onder andere Williams pleitte er recent voor om meer ruimte te bieden voor investeringen in infrastructuur, nadat het team jaren met een beperkt budget werkte en daardoor weinig kon verbeteren aan bijvoorbeeld de fabriek. De FIA wil hier deels in meegaan en van diverse investeringen een uitzondering voor het budgetplafond maken, maar alleen als die investeringen gedaan worden in het kader van het verbeteren van de duurzaamheid.