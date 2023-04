Allard Kalff kritisch op nieuw sprintformat: "Belachelijk!"

De Formule 1 experimenteerde in 2021 met de eerste drie sprintraces en paste hier en daar al wat dingen aan, waaronder pole-position voor de geschiedenisboeken. Deze ging in eerste instantie nog naar de winnaar van de sprintrace, maar uiteindelijk weer naar de snelste coureur in de kwalificatie op vrijdag.

Ook in 2022 bleven de sprintraces op de kalender, al was het opnieuw beperkt tot drie stuks. Dit jaar zijn het er zes, met Baku als eerste sprint van het seizoen. Het is voor het eerst dat de Formule 1 een sprintrace op een stratencircuit organiseert en daarnaast biedt het nog iets unieks. Het is de eerste keer dat de sprintrace een losstaand evenement wordt binnen het raceweekend.

De teams en de Formule 1 hebben namelijk groen licht gegeven voor een nieuw format, waarbij de zaterdag een 'sprintdag' wordt, terwijl de kwalificatie op vrijdag al de startvolgorde voor de Grand Prix van zondag bepaalt. Op zaterdag wordt de tweede vrije training, die door parc fermé na de eerste vrije training op vrijdag overbodig was, vervangen door een kwalificatiesessie. Deze bepaalt de startvolgorde van de sprintrace later die dag. De Formule 1 hoopt dat coureurs en teams dan meer risico nemen dan voorheen, aangezien ze eerder niet een goede uitgangspositie voor de hoofdrace wilden weggooien.

Allard Kalff noemt het besluit van de Formule 1 'belachelijk'. "Ik vind eigenlijk sprintraces al belachelijk, laat ik dat vooropstellen", zegt Kalff in gesprek met Motorsport.com. "Een Formule 1-weekend is vrije training-kwalificatie-race. Dat is wat voor mij een Formule 1-weekend is."

Zelf moet Kalff 'de meerwaarde van de sprintraces nog ontdekken'. "Ik ben al geen voorstander van sprintraces, en dan gaan ze nu het sprintraceformat zo maken dat het een race op zich [wordt]... Dan heb je twee races in een weekend. We hebben één Grand Prix, hè. Gewoon, klaar", aldus de Viaplay-analist.

