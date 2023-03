Op de ochtend van de Grand Prix van Bahrein ontdekte Ferrari problemen met de control electronics in de SF-23 van Charles Leclerc. De Scuderia besloot deze te vervangen en de Monegask met nieuwe componenten op pad te sturen. In de 41ste ronde van de race viel de Ferrari-coureur vervolgens uit nadat de power unit het begaf. Na onderzoek bleken de control electronics hiervan de oorzaak te zijn.

In Maranello is het probleem uitgebreid geanalyseerd en teambaas Frederic Vasseur meldt woensdag dat het onderdeel, waarvan slechts twee exemplaren per F1-seizoen gebruikt mogen worden, opnieuw vervangen moet worden. Leclerc gaat daarom tien plaatsen achteruit in de tweede race van het jaar en is daarmee de eerste coureur die een gridstraf ontvangt vanwege nieuwe power unit-onderdelen.

"Er waren twee problemen: een op zondagochtend bij het starten van de auto en een tijdens de race", zegt de Franse chef. "Helaas betrof het beide keren problemen met de control electronics. Dit hebben we in het verleden niet eerder meegemaakt. Ik hoop dat we het nu onder controle hebben. We hebben er een uitgebreide analyse op losgelaten, maar helaas moeten we in Jeddah een straf nemen omdat we gedurende het seizoen maar een pool van twee control electronics hebben."

Video: Charles Leclerc valt uit in Grand Prix van Bahrein