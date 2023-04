VIDEO: Bottas en Stroll racen tot de streep om P2 in F1 Baku 2017 Het lange rechte stuk richting start/finish op het Baku City Circuit biedt de coureurs genoeg mogelijkheden om richting bocht 1 in te halen. In 2017 is het zelfs nog spannender dan dat, wanneer Lance Stroll in de Williams de Mercedes van Valtteri Bottas steeds groter ziet worden in zijn spiegels. Het nadeel voor Stroll? Het is de laatste ronde en Bottas heeft de DRS open. Wat volgt is een dragrace tot aan de finish om de tweede plek, die in het voordeel van Bottas beslist wordt. Het verschil op de streep? 0.105 seconde.