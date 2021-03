Voorpublicatie: “Het verschil tussen Mick en Max? Mick heeft geen Jos”

Een van de hoofdstukken in 'Formule 1 2021 - Seizoen van de herkansing' draait om Haas-debutant Mick Schumacher. We gaan terug in de tijd en spreken uitgebreid met Frits van Amersfoort, de Nederlandse teambaas die Mick zijn eerste meters in de formuleracerij liet maken. Hieronder lees je een passage uit het boek, waarin Van Amersfoort ingaat op de verschillen en overeenkomsten tussen Mick Schumacher en Max Verstappen.

Max en Mick

[…] Een jaar eerder maakte een andere zoon van een begenadigd Formule 1-coureur de overstap vanuit de kartsport naar de racerij. Ook hij maakte zijn eerste racemeters in dienst van Van Amersfoort, zij het een stapje hoger in het Europees kampioenschap Formule 3. Een jaar later debuteerde hij als jongste rijder ooit in de Formule 1: Max Verstappen. De vergelijking tussen Mick en Max werd al snel getrokken, mede omdat ze in hun jeugd regelmatig met elkaar optrokken. Vaders Michael en Jos waren goed bevriend en brachten heel wat vakanties samen door. Toch was het verschil tussen de twee toekomstige sterren van de sport enorm. De excentrieke lefgozer Max, en de rustige, weloverwogen Mick.

“Het verschil tussen die twee? De mensen om hen heen”, stelt de man die beide broekies liet debuteren in de autosport. “Mick heeft geen Jos om zich heen. Jos heeft Max gevormd en niemand anders. Dat is een enorm verschil. Die vorming had Mick ook kunnen hebben als dat verschrikkelijke skiongeluk van Michael niet was gebeurd. Gezien die gebeurtenis is het zeer te waarderen in het karakter van Mick dat hij het, ondanks die emotionele ballast, toch gered heeft. Daar neem ik echt mijn pet voor af.” Ook qua rijstijl is het verschil enorm, legt de teambaas uit: “Max zit altijd op de limiet van de capaciteiten van zijn auto. Dat geldt ook voor Charles Leclerc [eveneens uit de stal van Van Amersfoort, red.]. Mick werkt heel hard en doet het op zijn eigen manier. Maar ook hij zal wel moeten gaan leveren, anders is het ook voor hem snel gedaan.”

Een ding dat Mick en Max gemeen hebben, is de druk van de bekende achternaam. Dat kan enerzijds een voordeel zijn om deuren te openen, anderzijds zal Mick altijd vergeleken worden met zijn illustere vader. Extra druk waar zo’n jonge jongen aan ten onder kan gaan. De jonge Duitser kan echter bogen op een paar stevige schouders, een goed begeleidingsteam dat hem zo veel mogelijk weghoudt van de in Duitsland o zo gevreesde media en een gezonde dosis talent om de criticasters de mond te snoeren. Waar Ralf nog altijd ‘het broertje van’ is, moet Mick bewijzen meer te zijn dan ‘de zoon van’.

Frits van Amersfoort heeft daar een duidelijke mening over: “Het is niet terecht dat hij afgerekend wordt op zijn achternaam. In potentie heeft hij dezelfde sterke punten als zijn vader. Ik heb Michael nooit van dichtbij meegemaakt, maar ik heb in de loop der jaren natuurlijk wel heel wat verhalen gehoord hoe hij in die tijd was. Dat was echter wel een heel andere tijd, dus de vraag of Mick net zo goed is als zijn vader kan ik moeilijk beantwoorden. De uitgangspunten zijn wel ongeveer dezelfde. We moeten afwachten of hij de schwung mee kan nemen die zijn vader had. Er zijn ook wel voorbeelden van jongens die het op een andere manier deden. Damon Hill is nooit een sprankelende kampioen geweest, maar hij heeft wel een Formule 1-titel achter zijn naam staan. Dat is het mooie van sport: er zijn meerdere wegen om aan de top te komen. Eén ding is zeker: voor de autosport is het heel goed dat er zo’n beroemde naam terugkeert.”

