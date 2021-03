Vettel gelooft nog in vijfde titel: “Ik ben nog niet te oud”

Vettel kreeg vorig jaar voor de eerste race van het nieuwe seizoen al te horen dat hij aan het einde van het jaar het veld moest ruimen bij Ferrari. Wat volgde was een teleurstellend seizoen, waarin de Duitser slechts als dertiende eindigde in de WK-stand en maar één schamele podiumfinish scoorde in Turkije. De viervoudig wereldkampioen werd echter opgepikt door Aston Martin, waar hij dit seizoen als herboren aan een nieuw avontuur begint.

Vettel niet bezig met critici

Critici vragen zich af of Vettel het nog wel in zich heeft om vooraan het Formule 1-veld mee te strijden, maar daar ligt de Duitser zelf niet wakker van: “Ik ben niet geïnteresseerd in wat anderen van mij denken”, aldus Vettel. “Ik wil me vooral bewijzen voor het team en voor mijzelf en niet zozeer voor de buitenwereld.”

Het feit dat Vettel een viervoudig wereldkampioen is en ook in zijn dagen bij Ferrari meermaals zijn klasse heeft getoond wordt door critici vaak over het hoofd gezien, maar volgens de Duitser zelf hoort dat erbij tegenwoordig: “Onze wereld gaat altijd heel snel, alles moet altijd maar snel verdergaan en dat is ook gezond en goed. Anders zat je nu nog steeds klem in het verleden en zou je zeggen dat Juan Manuel Fangio heer en meester is van alle coureurs. Hij was heel, heel erg speciaal, maar als je nu aan een 15-jarige vraagt wie Juan Manuel Fangio is, zou die het denk ik niet weten. Dat is ook goed. De wereld gaat verder, vooral in deze tijd. Fangio’s legacy duurde langer dan die van ons ooit zal duren, hoeveel zeges of successen je ook behaald.”

"Ik ben er vrij zeker van dat wanneer ik deze sport vaarwel zeg, ik vrij snel weer vergeten zal zijn"

“Het is goed om vooruit te kijken. Ik ben er dan ook vrij zeker van dat wanneer ik deze sport vaarwel zeg, ik vrij snel weer vergeten zal zijn. Dat is prima. Daarom maak ik me ook niet zo druk om het feit dat ik me zou moeten bewijzen naar andere mensen. Ik focus me gewoon op mijzelf.”

Jacht op vijfde wereldtitel

Vettel hoopte bij Ferrari een vijfde wereldtitel toe te kunnen voegen aan zijn palmares, maar wist in die missie nooit te slagen. Bij Aston Martin lijkt de Duitser echter aan een tweede jeugd te beginnen, terwijl het voormalige team van Racing Point zelf ook flinke stappen maakt. Teambaas Otmar Szafnauer heeft echter al laten weten dat het nog wel drie tot vijf jaar zal duren voordat Aston Martin kan gaan vechten om de wereldtitel.

Gevraagd of hij tegen die tijd zelf nog voor het team zal rijden en of hij het nog in zich heeft om voor het kampioenschap te vechten is Vettel positief: “Ik denk van wel. Ik ben natuurlijk nog niet te oud”, aldus de 33-jarige coureur, die daarmee drie jaar jonger is dan Lewis Hamilton en zelfs zes jaar jonger is dan Fernando Alonso, die dit jaar met Alpine terugkeert op de grid. “Er komen nu meer oudere rijders bij op de grid dan jongere. Ik geloof niet dat het een kwestie van leeftijd is. Het is meer de vraag of je over de juiste auto beschikt en het juiste team om je heen hebt.”

“Ik denk wel dat ik het nog in me heb. Het heeft in me gezeten en dat was een enorme opluchting, het winnen van de wereldtitel en weten dat je het kunt doen. Ik zou niet weten waarom ik dat niet meer in me zou hebben. Wat betreft de leeftijd heb ik nog steeds een lange tijd voor me, maar het zal om heel eerlijk te zijn vooral afhangen van de omstandigheden en hoe de zaken in de nabije toekomst lopen.”

VIDEO: Vettel legt uit waarom hij heeft gekozen voor Aston Martin