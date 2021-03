Ferrari presenteert auto met groen accent voor F1-seizoen 2021

Na in 2020 het beroerdste seizoen in veertig jaar te hebben gedraaid, moet 2021 het jaar van de wederopstanding worden voor Ferrari. Om dit voor elkaar te krijgen heeft de Italiaanse stal aan een nieuw aerodynamisch pakket gewerkt en een compleet nieuwe power unit ontwikkeld.

Teambaas Mattia Binotto toonde zich eind februari tijdens de teampresentatie optimistisch over de stap die Ferrari met het nieuwe chassis en de nieuwe krachtbron kan maken. “Op basis van onze computersimulaties, het vermogen van de motor op de testbank en de hoeveelheid drag van de auto in de windtunnel, denk ik dat we behoorlijk wat snelheid op de rechte stukken hebben teruggewonnen. Ik verwacht dat de [top]snelheid van de auto hierdoor een minder groot probleem zal zijn dan wat het was”, aldus Binotto. “We hopen competitief te zijn, maar of dat ook gaat lukken, weten we pas in Bahrein, want dat is natuurlijk ook afhankelijk van wat de anderen gedaan hebben.”

De presentatie van de SF21 gebeurde in een video die op Facebook en YouTube werd geplaatst. Hierin werd de nieuwe auto virtueel tussen enkele succesvolle voorgangers geprojecteerd, in het Ferrari Museum te Maranello. De wagen is in grote lijnen een voortzetting van de SF1000 waarmee het team vorig jaar reed, maar bevat dus de nodige aerodynamische tweaks, waaronder een andere neus en de toevoeging van enkele kleine vleugeltjes bovenop de voorkant. De auto heeft ook een net iets andere livery. Zo is de achterkant van de wagen bordeauxrood geworden - dezelfde kleur rood waarmee Ferrari vorig jaar ook haar duizendste GP op Mugello reed - en is het Mission Winnow-logo nu groen in plaats van zwart.

De Ferrari SF21 wordt dit jaar bestuurd door Charles Leclerc en Carlos Sainz Jr. Laatstgenoemde is overgekomen van McLaren en neemt de plek in van viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel, die zijn Formule 1-carrière dit seizoen vervolgt bij Aston Martin.