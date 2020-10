Ferrari gaat tokens inzetten voor ontwikkeling achterzijde auto

Het seizoen 2020 verloopt bijzonder moeizaam voor Ferrari. De SF1000 komt niet goed uit de verf door meerdere factoren: het chassis kampt met te veel luchtweerstand, wat nog duidelijker naar voren komt door de problemen op het motorische vlak. De krachtbron heeft flink aan vermogen ingeboet sinds de technische richtlijnen die de FIA eind 2019 uitvaardigde. Inmiddels werkt men in Maranello aan een nieuwe krachtbron voor 2021, maar ook aan het chassis gaat het een en ander veranderd worden. Simone Resta, hoofd chassis engineering bij Ferrari, vertelde in gesprek met Autosprint dat de twee ontwikkelingstokens van het team worden besteed aan de achterzijde van de bolide.

“We gaan de achterkant van de auto aanpakken. We denken dat dit het gebied is dat ons meer ruimte voor ontwikkeling geeft tussen chassis en aerodynamica in 2021”, vertelde Resta. Bovendien wordt de achterkant van de auto geraakt door reglementaire wijzigingen die de FIA introduceert om de aerodynamische belasting te verlagen, zodat de belasting van de banden beperkt wordt. Als gevolg hiervan verliezen alle teams een aantal punten aan downforce en het wordt essentieel om daar zoveel mogelijk van terug te winnen. Dit alles laat ons geloven dat de achterkant het belangrijkste vlak is waaraan we ontwikkelingstokens moeten spenderen.”

Als gevolg van het coronavirus heeft de Formule 1 besloten om de ontwikkeling voor 2021 deels aan banden te leggen. De focus daarbij ligt vooral op het chassis: qua aerodynamica zijn de teams vrij om veranderingen door te voeren, maar voor het chassis krijgen ze twee tokens om aanpassingen te kunnen doen. De keuze kan daarbij vallen op één groter gebied van het chassis, of juist twee kleinere gebieden. Maar ondanks de kans om de motor te verbeteren en de achterzijde van de auto aan te pakken, houdt Resta een slag om de arm wat betreft de progressie die Ferrari kan boeken: hoewel de teams op papier vrij zijn om de aerodynamica onder handen te nemen, valt die vrijheid in praktijk behoorlijk tegen.

“De vrijheid is niet zo groot als het lijkt. Je kan de motor in de winter vrij ontwikkelen, maar vanaf de eerste race in 2021 is die bevroren. Je mag er dan niet meer aanzitten. Hoewel de aerodynamica vrij is, word je beperkt door de structuur die eronder zit. Je moet de aerodynamica als een jurk zien: het moet over een lichaam gedragen worden, dus in zekere zin bepalen de afmetingen van het lichaam de uiteindelijke vorm. Dus als de neusstructuur van de F1 hetzelfde blijft, kan ik wel een nieuwe voorvleugel ontwerpen maar mijn creatieve autonomie is beperkt. Alle bevriezingen en beperkingen laten ons denken dat we het moeilijk gaan vinden om het gat dat we met de leiders hebben binnen één seizoen te dichten.”

Met medewerking van Jonathan Noble en Franco Nugnes