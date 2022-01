Zorgen nieuwe F1-banden Pirelli voor minder pitstops in 2022?

De Formule 1 heeft decennialang met 13 inch velgen gereden, maar in 2022 gaat de koningsklasse toch overstag. Tegelijkertijd met de grote veranderingen in het technische reglement wordt ook voorgeschreven dat de nieuwe F1-bolides worden uitgerust met banden voor 18 inch velgen. Bandenleverancier Pirelli kreeg de klus om het nieuwe rubber voor de Formule 1 te ontwikkelen en het eindproduct werd in Abu Dhabi getest, nadat er gedurende het seizoen 2021 al meerdere tests werden gedaan met prototypen van de Italiaanse firma.

De in Abu Dhabi vergaarde data van de nieuwe banden hebben een positief gevoel achtergelaten bij Mario Isola. “In vergelijking met de ontwikkelingsbanden van gedurende het seizoen zou ik zeggen dat de nieuwe banden de karakteristieken hebben die ik eerder heb benoemd: minder oververhitting, waardoor de coureurs meer kunnen aanvallen”, zei de Pirelli F1-baas over de nieuwe banden voor de 18 inch velgen. Toch wil Isola niet te vroeg juichen over het rubber, te meer omdat er bij de bandentests geen gebruik kon worden gemaakt van de auto’s die in 2022 ingezet worden. Wel voorspelt hij leukere races en mogelijk ook minder pitstops.

“We gebruikten aangepaste auto’s, dus we moeten de echte prestaties van de 2022-auto’s afwachten. De simulaties van de teams vertellen ons echter dat de nieuwe auto’s niet veel langzamer zijn dan die van vorig jaar. Aanvankelijk ging het over zo’n drie seconden per ronde, nu is het een halve seconde tot één seconde. Als ze daarmee beginnen, bereiken ze tijdens het seizoen waarschijnlijk hetzelfde prestatieniveau als in 2021. Op basis van deze cijfers en simulaties schatten we in dat we betere races krijgen. Er zijn misschien minder pitstops, maar er is wellicht meer spektakel op de baan. Dit zijn echter aannames die we op het circuit moeten valideren.”

Verschillende strategieën moeten mogelijk blijven

Het vooruitzicht van minder pitstops betekent volgens Isola niet automatisch dat de teams minder strategische mogelijkheden hebben in 2022. “Ik hoop van niet, want we hebben de banden ontworpen met het idee dat we verschillende strategieën blijven houden, een mix van één- en tweestoppers. Het is ook waar dat er mogelijk minder pitstops zullen zijn en dat de meerderheid van de races een eenstopper kan worden met het nieuwe product, dat minder degradatie heeft.” Problematisch vindt Isola dat niet, “zolang we maar goede races hebben met vermaak op het circuit, de coureurs kunnen inhalen en er veel actie is.”