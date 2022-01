McLaren: FIA-onderzoek Abu Dhabi moet duidelijke antwoorden geven

Kort na de Grand Prix van Abu Dhabi kondigde de FIA aan dat er een onderzoek werd ingesteld naar de controversiële slotfase van de race, waarin Max Verstappen zijn eerste Formule 1-wereldtitel veiligstelde. In dat onderzoek komen onder meer de beslissingen rond de safety car-fase onder het vergrootglas te liggen. Zak Brown vindt het belangrijk voor de geloofwaardigheid van de sport dat de fans een echt antwoord krijgen op de vraag wat er precies is gebeurd in Abu Dhabi en waarom bepaalde beslissingen genomen werden.

“Voor alle controverses in de sport geldt dat de wond begint te helen zodra het volgende seizoen start”, zei de CEO van McLaren na een vraag van Motorsport.com over de potentiële schade die het imago van de F1 heeft opgelopen door de gebeurtenissen in Abu Dhabi. Hoewel de teams het misschien relatief snel achter zich zullen laten zodra het nieuwe seizoen onderweg is, is een gedegen onderzoek in Browns ogen wel noodzakelijk. “Maar ik vind wel dat de FIA naar buiten moet treden met wat er is gebeurd, hoe het heeft kunnen gebeuren en waarom we denken dat dit gebeurde, met wat goed en verkeerd ging en wat ze ook gaan vertellen in dat rapport. Ook moeten ze laten zien dat ze actie hebben ondernomen om herhaling te voorkomen.”

Hoop op bredere conclusies dan alleen over Abu Dhabi

De grootte van de controverse rond Abu Dhabi is volgens de FIA veroorzaakt door ‘misverstanden’ over de situatie bij fans en de media. Desondanks blijven er volgers van de sport met onvrede over de manier waarop F1-wedstrijdleider Michael Masi de slotfase in Abu Dhabi afhandelde. Brown gelooft echter niet dat de Australiër kwaad in de zin had. Van suggesties van corruptie binnen de FIA moet de Amerikaan dan ook niets hebben. “Denk ik dat er mogelijk een andere beslissing genomen had kunnen worden? Ja, waarschijnlijk wel. Maar ik wil afwachten waarmee de FIA naar buiten komt. In de sport hebben we allemaal wel eens gezien dat scheidsrechters beslissingen nemen waar mensen het mee oneens zijn. Soms hebben ze gelijk, soms ook niet. Het wordt behoorlijk spannend. Maar straks begint het nieuwe seizoen en wordt het al snel een ding dat tot het verleden behoort, hoewel je het nooit vergeet.”

Zelf was McLaren niet betrokken bij de controverse in Abu Dhabi. Brown hoopt daarom vooral dat er in het rapport ruimte is voor een bredere blik naar andere probleempunten in de F1 – en niet alleen de safety car-regels. “Ik maak me meer zorgen over hoe we verder moeten. Kijk naar de straffen voor coureurs. Lando [Norris] zat vorig jaar één incident van het verlies van zijn licentie. Dat was gek, want ik kan me niet herinneren dat Lando gevaarlijk heeft gereden”, zei Brown. “Ik vind dat punten op je licentie moeten gaan over gevaarlijk rijgedrag, niet over race-incidenten. Dus ik ben meer geïnteresseerd in dat alles verhelderd wordt, omdat we ons zorgen maakten om Lando's situatie toen we aan het racen waren. Hoewel ik begrijp dat iedereen gefocust is op Abu Dhabi, kijk ik naar de afgelopen twee jaar en denk ik dat we dit allemaal moeten verhelderen.”