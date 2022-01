Geen speelruimte voor F1-coureurs rond toelatingseisen Australië

In de aanloop naar de Australian Open, het eerste grandslam-toernooi van het tennisjaar, ging het weinig over tennis. De krantenkoppen werden beheerst door wereldranglijstaanvoerder Novak Djokovic, die na twee rechtszaken kort voor de start van het toernooi werd teruggestuurd naar thuisland Servië. De reden: Djokovic heeft zich niet laten vaccineren tegen het coronavirus, iets wat internationale reizigers wel gedaan moeten hebben om toegang te kunnen krijgen tot Australië. Ook had de tennisser onjuiste informatie ingediend voor zijn visum.

In de komende maanden worden er meer internationale sportevenementen georganiseerd in Australië, waaronder de Australische F1 Grand Prix in Melbourne. Volgens Andrew Westacott, de CEO van organisator Australian Grand Prix Corporation (AGPC), zijn de regels duidelijk voor de Formule 1-coureurs en het personeel van de sport en de teams: zonder vaccinatie is men niet welkom, hetzelfde geldt als men niet voldoet aan de andere toelatingseisen. Westacott verwacht op dat vlak echter geen problemen, zo liet hij in de Sydney Morning Herald optekenen.

“Tussen onze afgelaste race op 13 maart 2020 en het volgende evenement van april 2022 zijn er wereldwijd 41 F1-evenementen geweest”, zei Westacott. “En in ieder land zijn er verschillende stadia van de pandemie geweest, evenals verschillende voorwaarden om de grens te mogen passeren. Overal is de Formule 1 in staat geweest om te blijven opereren en de zaak door te laten gaan. Het is een verplichting voor de sport en de mensen die meereizen om te voldoen aan de toelatingseisen en dat zullen ze ook doen in Australië en Melbourne.”

De strenge toelatingseisen voor Australië zouden op papier geen struikelblok mogen vormen voor de Formule 1-coureurs. Tijdens de laatste drie races van het seizoen 2021 moesten zij al volledig gevaccineerd zijn om het land te mogen betreden of om op het circuit te mogen verschijnen. Geen van de coureurs moest de ontmoetingen in Qatar, Saudi-Arabië en Abu Dhabi laten schieten doordat ze niet gevaccineerd waren. Nikita Mazepin moest in Abu Dhabi weliswaar vanuit zijn hotelkamer naar de race kijken, maar dat kwam doordat hij een positieve test had afgeleverd. Recent meldde de Formule 1 al dat het een vaccinatieplicht overweegt voor het personeel.