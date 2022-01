McLaren-baas ziet ‘boze’ Hamilton doorgaan: “Hij is een racer”

Sinds de laatste race in Abu Dhabi is er weinig meer vernomen van Lewis Hamilton, die de overwinning en daarmee de wereldtitel op de valreep naar Max Verstappen zag gaan. De Brit werd in de week na de race geridderd en bracht later nog een bezoek aan de Mercedes Formule1-fabriek in Brackley om het afscheid van Valtteri Bottas bij te wonen. Het prijzengala van de FIA liet hij echter schieten, ondanks hij als nummer twee in het kampioenschap de verplichting had om aanwezig te zijn. En ook op de social media-accounts van Hamilton is het al een ruim aan maand stil.

De radiostilte leidde tot het gerucht dat Hamilton zou overwegen om te stoppen met de Formule 1. Mercedes-teambaas Toto Wolff deed ook een duit in het zakje door te zeggen dat Hamilton erg ontdaan was over de gebeurtenissen in de slotfase van de Grand Prix van Abu Dhabi en uit te spreken dat hij hoopt dat Hamilton doorgaat met racen.

Inmiddels hint Mercedes er op social media naar dat Hamilton gewoon terugkeert in de auto door geregeld foto’s van hem te plaatsen en ook McLaren CEO Zak Brown ziet de Brit niet uit de Formule 1 vertrekken om wat er in Abu Dhabi is gebeurd. “Ik denk dat hij wel terugkomt. Hij zal vast en zeker heel erg boos zijn, maar hij is een racer en racers willen racen”, laat Brown aan onder andere Motorsport.com weten. “Hij is bovendien een vechter en erg in vorm. Ik denk dat hij terug zal komen om te proberen die achtste titel te winnen. Volgens mij is hij nog niet klaar om te stoppen. Maar dat is hoe ik er persoonlijk over denk. Ik denk dat hij er nog niet klaar voor is om zijn helm aan de wilgen te hangen. En ik denk niet dat hij om een incident zal stoppen.”

Gevraagd of de situatie rond Hamilton mogelijk serieuzer is dan gedacht, deelt Brown mee: “Zo goed ken ik Lewis niet. Ik zou niet geschokt zijn als hij besluit te stoppen. Dus ik denk dat niemand het voor lief moet nemen als hij terugkomt. Mijn gevoel zegt me dat hij doorgaat, maar we moeten zijn gevoelens van frustratie en woede niet zomaar opzij schuiven. En misschien heeft hij nog geen beslissing genomen. Misschien neemt hij nu wel alle tijd om een besluit te nemen om echt zeker van zijn zaak te zijn, want als die beslissing genomen is, is er geen weg terug. Dus ik denk dat we het niet moeten uitsluiten [dat hij stopt]. We moeten er in elk geval niet lichtzinnig over doen. Maar persoonlijk denk ik dat hij nog steeds dat brandende verlangen in zich heeft om te racen en dat zal uiteindelijk aan de basis staan van zijn besluit. Dat is slechts hoe ik erover denk.”

'Rijdt nooit emotioneel'

Brown verwacht niet dat we straks een andere Lewis Hamilton zien wanneer hij wel over een maand wel gewoon aan zijn zestiende seizoen in de koningsklasse begint. “Lewis is een van de meest intelligente coureurs die er is”, vervolgt Brown. “Hij is altijd erg gefocust wanneer hij in de auto zit en het vizier omlaag gaat. Ik heb hem nooit echt op een emotionele manier zien rijden. Neem de wedstrijd in Saudi-Arabië. Wat een ongelofelijke race was dat van hem. Hij hield het hoofd koel, net zoals hij dat in Brazilië deed. Hij is niet voor niets zeven keer wereldkampioen geworden. Ik weet zeker dat hij kwaad is over hetgeen gebeurd is, maar ik denk niet hij er anders door gaat rijden als hij zijn helm weer opzet.”