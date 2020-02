Ocon: "Voelde nog nooit zoveel downforce in een F1-wagen"

De Fransman kwam maandag al even in actie tijdens de shakedown, maar gebruikte op de eerste dag van de pre-season test pas voor het eerst de racebanden voor 2020. De coureur gelooft dat de nieuwe generatie wagens alle records gaan breken. Na afloop van zijn ‘ochtenddienst’ achter het stuur van de Renault R.S.20 gaf Ocon uitleg over de verschillen tussen zijn huidige wagen en de Mercedes W10 waar hij vorig jaar enkele keren mee in actie kwam.

“Er zijn altijd verschillen”, zei Ocon toen hij gevraagd werd naar een vergelijking met de W10. “Met de grip die we op dit moment al hebben is het om eerlijk te zijn al veel sneller dan vorig jaar. Ik denk dat de wagens gewoon ieder jaar sterker worden. Het is moeilijk om ze te vergelijken, maar ik heb nog nooit zoveel grip gevoeld in een wagen. Ik weet niet of het aan het circuit ligt, maar ik heb maandag tijdens de filmdag ook gereden. Het is indrukwekkend hoe deze auto’s aanvoelen, dat moet ik wel zeggen. Ik heb nog nooit zo snel gereden in de bochten, dat voelt heel goed. Het is een spannende tijd. Je kunt steeds sneller. Ik denk dat we dit jaar alle ronderecords gaan verbreken.”

Ocon benadrukte dat het belangrijk is om vanaf het begin te pushen tijdens de test, ondanks dat teams daarmee risico’s lopen dat het programma overhoop komt te liggen met potentiële fouten. “Je moet pushen. We hebben hier met Cyril [Abiteboul] en Alain [Prost] over gesproken”, vervolgde hij. “Het is voor jezelf belangrijk om referenties te krijgen en daarom moet je pushen. Dan krijg je ook echte data van de auto, dat is de manier waarop je de auto kunt verbeteren. Je kunt geen compromissen sluiten. Je moet pushen om te zien of er meer in de wagen zit, hopelijk maak je geen fouten.”

Voor Ocon was het zaak om ‘de roest er een beetje af te rijden’ bij zijn terugkeer in een F1-wagen: “Ik moest het gevoel weer een beetje krijgen. Het is niet waar dat ik niet echt aan het pushen ben. Ik maak kilometers en probeer het roestige eraf te krijgen. Het is een tijd geleden dat ik deze kans had om in zo’n auto te rijden. Ik probeer de snelheid weer te vinden. Het is belangrijk om goede rondetijden te rijden en te zien hoe de auto voelt in de omstandigheden voor de race, maar ook in trainingsomstandigheden.”

