VIDEO: Verstappen spint aan begin middagsessie

Verstappen had zeven ronden gereden in de middagsessie toen hij in de laatste sector even te wijd ging bij het insturen van de dertiende bocht. De Limburger raakte daarbij even het grind aan de zijkant van de baan, de achterkant gleed vervolgens bij het insturen van de bocht weg. Een pirouette later kon Verstappen zijn RB16 naar de pits brengen. Daar bleek de schade mee te vallen, na een check van het team keerde de coureur binnen twintig minuten terug op de baan en zette hij het testwerk voort.

Later op de middag ging het - op hetzelfde punt - nog eens mis voor Verstappen. Toen had de RB16 bij het ingaan van bocht 13 een beetje overstuur. Verstappen probeerde dat te corrigeren, maar een ouderwetse 'tankslapper' zorgde ervoor dat hij andersom kwam te staan.

Inmiddels heeft de coureur 130 ronden gereden.

Bekijk hieronder de beelden van de eerste spin van Verstappen: