Testupdate 16u: Hamilton naar P1, Verstappen spint opnieuw

Hamilton nam woensdagmiddag het stuur over van teamgenoot Valtteri Bottas, die eerder op de dag de snelste tijd reed. Hamilton nam de eerste plaats in het zesde uur van de test over en scherpte de tijd aan naar 1.17.293.

Voor Max Verstappen is het nog niet een bepaald vlekkeloze middag. De Limburger spinde voor de tweede keer. Opnieuw ging het mis in de dertiende bocht nadat Verstappen een poging deed onbalans in de wagen te corrigeren. Net als na zijn eerste spin kon Verstappen op eigen kracht wegrijden naar de pits. Na een check van het team keerde Verstappen terug op de baan.

In het zesde uur van de test kwam ook Daniel Ricciardo voor het eerst in actie. De Renault-rijder draagt een speciale testhelm, een fraai eerbetoon aan basketballegende Kobe Bryant. Om 16.00 uur was de coureur uit Perth acht tienden langzamer dan Hamilton.

Tussentijden F1-test woensdag om 16.00u: