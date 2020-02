Albon heeft dit jaar duidelijk doel voor ogen

De Thais-Britse coureur stapt morgen pas voor het eerst in de RB16, maar was vanochtend in Barcelona aandachtig toeschouwer bij de eerste testkilometers van Verstappen: “Het was belangrijk dat we vroeg met de nieuwe auto de baan op gingen. Dan zijn er bij zo’n eerste test geen verrassingen. Max heeft vanochtend meer ronden afgelegd dan wie ook, dus ons harde werk betaalt zich uit", aldus Albon tegen Speedweek.

De 23-jarige Albon maakte vorig jaar halverwege het seizoen de overstap van Toro Rosso naar Red Bull. Waar hij aanvankelijk nog bescheiden zijn punten bijeen sprokkelde daar heeft hij voor 2020 een duidelijke doelstelling: “Ik ben blij met de continuïteit, dat ik afgelopen winter bij hetzelfde team ben gebleven. Dat is erg belangrijk voor me geweest. We hebben 2019 sterk afgesloten en die lijn wil ik voortzetten. In 2020 wil ik idealiter een race winnen. Maar centraal staat dat ik na elke race kan zeggen dat ik me weer heb verbeterd. Dat is eigenlijk nog belangrijker dan een bepaald doel stellen.”