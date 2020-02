Wintertest Barcelona: De laatste tech updates uit de pits

Ferrari SF1000 detail 1 / 24 Foto door: Giorgio Piola Ferrari heeft voor het seizoen 2020 veranderingen doorgevoerd aan het ontwerp van de remtrommel. Het team wil meer lucht door de kanalen laten stromen richting de velg, waar de lucht via kleine openingen ontsnapt. Dit heeft een positieve invloed op de sturing van de turbulente luchtstroom afkomstig van de roterende banden, zodat dit niet in de baan van de belangrijke bargeboards komt. Het is dus voornamelijk een aerodynamische oplossing en niet koeling-gerelateerd. Op deze manier probeert het team een deel van het effect van de verboden ‘geblazen as’ terug te winnen.

Red Bull Racing RB16 detail 2 / 24 Foto door: Giorgio Piola Ook Red Bull is op zoek naar een vergelijkbaar gewin met de remconfiguratie. De formatie uit Milton Keynes heeft gekozen voor een enorme luchthapper. Op deze foto is mooi te zien dat de inlaat bestaat uit diverse kanalen, dat de koele lucht vervoert naar diverse onderdelen van de remconfiguratie maar ook naar de velg.

Red Bull Racing RB16 detail 3 / 24 Foto door: Giorgio Piola Over de remmen van de RB16 gesproken: aan de achterzijde van de wagen heeft het ontwerpteam veel aandacht besteed aan het samenvoegen van de remtrommel met de ophanging. Dit is voornamelijk bedoeld om de luchtstroom zo min mogelijk te hinderen.

Mercedes F1 W11 detail 4 / 24 Foto door: Giorgio Piola Ter vergelijking de vormgeving van rivaal Mercedes. De kampioensformatie reed vorig jaar al met een vergelijkbaar concept en heeft de lat nu nog wat hoger gelegd. Het team heeft een flinke opening tussen de remtrommel en de velg gecreëerd. Via slimme constructies wordt hier zo veel mogelijk lucht naartoe gestuurd zodat het oppervlak van de velg afgekoeld wordt en daarmee ook de temperatuur van de band. Dat is dan weer goed voor de levensduur van het rubber.

Racing Point RP19 detail 5 / 24 Foto door: Giorgio Piola Als je hier de roze neus niet zou zien, zou je deze voorwielophanging en remconfiguratie zomaar kunnen aanzien voor de Mercedes, zoveel komt de versie van Racing Point overeen met de wagen uit Stuttgart. De middenmoter heeft goed gekeken naar de remtrommel die Mercedes in Japan 2019 introduceerde en deze met enkele kleine aanpassingen overgenomen op hun wagen voor aankomend seizoen.

Mercedes F1 W11 detail 6 / 24 Foto door: Giorgio Piola Een mooi beeld van de nieuwe sidepodvormgeving van de Mercedes W11. De oplettende kijker ziet een opvallende ronde opening onder de grote sidepod-inlaat. Vermoedelijk is dit een tijdelijke oplossing om de elektronica op de bodem van de sidepod te koelen. Op deze foto zien we ook mooi de nieuwe spiegelconfiguratie, net als bedenker Red Bull beschikkend over enkele openingen om de lucht beter door te laten stromen.

Esteban Ocon, Renault R.S.20 7 / 24 Foto door: Giorgio Piola Door het verbod op de grote schermen voor de pitboxen konden onze fotografen dit kiekje van het binnenste van de Renault RS20 maken. Het geeft ons een mooi beeld van de architectuur van de power unit, de koeling en aanverwante onderdelen.

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 8 / 24 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images De eerste wintertest draait vooral om het verzamelen van zo veel mogelijk data. Mercedes doet dat onder meer middels deze enorme wasrekken achter de voorbanden. Met deze elementen wordt informatie over de luchtstroom afkomstig van de voorvleugel en roterende wielen vergaard. Zo kan het team beoordelen of de nieuwe onderdelen naar wens werken.

Esteban Ocon, Renault R.S.20 9 / 24 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Renault koos voor een iets subtieler element om data te verzamelen. Tussen de onderkant van de sidepodopening en het voorste element van het bargeboard bevindt zich een diagonaal meetinstrument om de luchtstroming van de voorband en de neutrale sectie van de voorvleugel te meten.

Renault R.S.20 detail 10 / 24 Foto door: Giorgio Piola De Renault RS20 beschikt over een veel smallere neus dan de voorganger, voorzien van een zeer grote ‘cape’ daaronder. Deze cape beschikt onder meer over een opening (linksonder het Microsoft-logo) om lucht onder de neus te sturen.

Carlos Sainz, McLaren MCL35 11 / 24 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images McLaren koos voor flo-viz verf om te bepalen of de data uit de simulaties overeenkomt met de praktijk. Deze dunne groene verf produceert stroomlijningen hoe de lucht over de wagen stroomt. Hiervan maken de engineers foto’s en dit wordt in de fabriek geanalyseerd.

George Russell, Williams FW43 12 / 24 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Het grootste hekwerk van de dag vinden we terug bij Williams. George Russell reed in de ochtend met dit enorme apparaat om de totale luchtstroom afkomstig van de banden te meten.

Carlos Sainz, McLaren MCL35 13 / 24 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images De McLaren MCL35 voorzien van twee grotere structuren aan beide zijden van de airbox boven de rijder. Deze bevatten extra camera’s die gericht staan op de banden. Zo kan het team de temperatuurhuishouding beter in de gaten houden om te bepalen hoe de levensduur van het rubber tijdens een stint verlengd kan worden.

Sergio Perez, Racing Point RP20 14 / 24 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images De Racing Point RP19 werd eveneens voorzien van extra camera’s, al kozen zij voor een iets andere vorm van de behuizing in de hoop de impact op de aerodynamica zo veel mogelijk te beperken.

Charles Leclerc, Ferrari SF1000 15 / 24 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Ook Ferrari maakte kortstondig gebruik van flo-viz op de achtervleugel, al vloekt het felgroen behoorlijk met het scharlakenrood van de rest van de bolide.

Esteban Ocon, Renault R.S.20 16 / 24 Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images Deze close-up van Esteban Ocon in zijn Renault geven ons een mooi beeld van de bovenste ‘side impact support spar’, de kreukelzone aan de zijkant. Voor wie het zich afvraagt: het groene gedeelte wordt enkel bevestigd om de spiegel te ondersteunen op het moment dat het bodywork niet op de wagen zit.

Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01 17 / 24 Foto door: Andy Hone / Motorsport Images Een mooie blik op de AlphaTauri AT01 waarop goed te zien is hoe smal de sidepods zijn. Met de aerodynamische elementen die eraan zijn gehangen wordt de maximaal toegestane breedte benut, aangezien deze onderdelen een positieve invloed op de luchtstroming hebben.

Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C39 18 / 24 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Dit zijaanzicht van de Alfa Romeo C39 laat mooi zien hoe de sidepodconfiguratie in elkaar zit. Het grote verticale element beschikt over een smalle opening om lucht beter te sturen en loopt mooi over op de horizontale ‘lamellen’ daarvoor.

Max Verstappen, Red Bull Racing 19 / 24 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Dit achteraanzicht van de Red Bull RB16 geeft goed weer hoe hoog de achterwielophanging bevestigd is. Ook zien we de ‘Mickey Mouse’-opstelling van de uitlaat met daarboven de twee wastegates.

Sergio Perez, Racing Point RP20 20 / 24 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Dit zijaanzicht van de RP20 geeft een beter beeld van de kogelvormige behuizing van de infraroodcamera’s naast de airbox.

Kevin Magnussen, Haas VF-20 21 / 24 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Een foto zonder groot hekwerk, camera of flo-viz, maar toch verricht Haas hier belangrijk werk om data te verzamelen. Kijk maar eens naar de vloer, waar kleine sensoren zijn bevestigd om de luchtstroom onder de sidepod richting de achterzijde te meten. Een groot deel van de dataverzameling vindt dus plaats zonder dat de gemiddelde kijker dat opmerkt.

Carlos Sainz, McLaren MCL35 22 / 24 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images In dit geval is het veel duidelijker: flo-viz op de bargeboards en sidepod van de McLaren. Een simpele en efficiënte manier om snel de luchtstromingen rond de wagen te bepalen.

Red Bull Racing RB16 detail 23 / 24 Foto door: Giorgio Piola Red Bull heeft ook heel wat aandacht besteed aan de verpakking van de voorwielophanging in het chassis. Het geheel is een stuk compacter vormgegeven nu het team is afgestapt van de multilink-vormgeving van 2019.