Ocon werkt eerste meters af met 2020-auto Renault

De filmdag van Renault komt na de veelbesproken 'season opener' van vorige week. Tijdens die bijeenkomst in het Atelier Renault te Parijs baarde de fabrikant opzien door fysiek helemaal niets van de nieuwe auto te tonen. Men koos er evenmin voor om de vernieuwde livery dan maar te laten zien op een 2019-auto. Nee, in plaats daarvan deelde Renault enkele 'teasende beelden' op een groot scherm. Tot teleurstelling van de aanwezigen en vele fans.

Het voedde ook geruchten over een eventuele tegenslag met de nieuwe bolide. Renault verwees dergelijke suggesties naar het rijk der fabelen en heeft maandag laten zien de auto inderdaad af te hebben. Op het Circuit de Barcelona-Catalunya kroop Esteban Ocon voor het eerst achter het stuur van de 2020-creatie, nog wel uitgerust met een zwarte livery die slechts tijdelijk van aard is.

Renault heeft niet aangekondigd of Daniel Ricciardo later vandaag ook nog enkele meters voor zijn rekening mag nemen of dat de goedlachse Australiër moet wachten tot de officiële testdagen, die aankomende woensdag op hetzelfde circuit beginnen.