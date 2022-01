Voor het 2021-seizoen kreeg Esteban Ocon bij Alpine Fernando Alonso aan zijn zijde. De Spaanse coureur staat erom bekend niet altijd de meest gemakkelijke persoon te zijn om mee werken. Daarnaast heeft de oud-kampioen de reputatie teamgenoten voornamelijk te breken in plaats van op te bouwen. "Dit is iets wat ik met mijn eigen ogen wilde zien. Kijken of het waar was wat mensen zeiden", vertelt Ocon, die uiteindelijk een heel ander persoon ontdekte. "Dit was echter niet het geval, sterker nog... onze samenwerking verliep fantastisch. Hij is een keiharde racer en wellicht de snelste teamgenoot die ik sinds tijden heb gehad. Ik heb ontzettend veel van hem geleerd. Fernando denkt out-of-the-box. Hij denkt aan dingen waar andere coureurs niet op zouden komen."

Met de ervaring die Alonso bezit heeft Ocon met name gekeken naar hoe de Spanjaard zijn races opbouwt en aanpakt. "Op het gebied van de strategie zoekt hij de limiet op en is constant bezig deze te optimaliseren. Op dat vlak heb ik ontzettend veel van hem geleerd", vervolgt de Fransman. "Ook van zijn racecraft heb ik veel opgestoken. Ik keek bijvoorbeeld naar zijn eerste paar rondjes, wat ik overigens de hele tijd heb gedaan. Aan het einde van het seizoen was ik zelf alleen maar posities aan het winnen en niet aan het verliezen. Mijn openingen in de wedstrijden zijn sterk verbeterd."

334 Grands Prix-starts, 32 overwinningen, 98 podiums en 22 pole-positions. Alonso heeft in zijn lange F1-loopbaan al mooie prestaties neergezet. "Het is een voorrecht om met zo'n legende te werken", aldus Ocon. "In het begin van het jaar was hij mijn referentie. Ik was blij om te zien dat ons tempo vergelijkbaar was. We pushten elkaar maximaal en hebben het team ook het maximale gegeven", zo vervolgt de winnaar van de Hongaarse Grand Prix. "Onze manier van rijden verschilt. De feedback die we gaven was echter vrij gelijk. Als het tempo in de kwalificatie vrij dicht bij elkaar lag dan gaven we dezelfde terugkoppeling. Uiteindelijk was het verschil tussen de auto's niet heel groot. Het verschilde bijvoorbeeld een half procent of procent in de stand van een flapje op de voorvleugel. Meer niet. Sommige banen lagen zijn rijstijl beter, maar ik had soms weer profijt van mijn nette stijl. Daardoor kon ik wat beter met de banden omgaan. Op sommige momenten experimenteerde ik ook. Ik sloot mijn ogen niet voor wat Fernando deed. Qua afstelling, rijstijl en bochtensnelheid is hij waarschijnlijk de teamgenoot waar ik het meest mee match", besluit de coureur.