Vasseur kritisch: "Snelheid was goed, resultaten waren slecht"

In 2020 beleefde Alfa Romeo een wisselvallig jaar, mede dankzij de tegenvallende Ferrari-motor. Het team leek afgelopen seizoen een stap naar de middenmoot gemaakt te hebben. Antonio Giovinazzi en Kimi Raikkonen verzamelden samen dertien punten, terwijl dit aantal het jaar ervoor nog op acht lag. In het constructeurskampioenschap schoof de Italiaanse formatie echter van de achtste naar de negende plek, dit onder andere dankzij het sterke jaar van Williams. Het Britse team profiteerde met name van de chaotische wedstrijden in Hongarije en België. Het scoorde daar een flink aantal punten.

Frederic Vasseur hield gemengde gevoelens over aan 2021. De Fransman merkte op dat de prestaties van het team verbeterd waren, maar dit zich niet uitbetaalde in punten. "Op basis van de snelheid deden we het best goed", aldus de Alfa Romeo-teambaas. "Het was een grote stap ten opzichte van het jaar daarvoor. Waarschijnlijk zelfs de grootste [van het veld] wat betreft pure snelheid ten opzichte van de pole-position. Daarentegen hebben we ook kansen gemist. In Boedapest raakten we betrokken bij een crash en ook in Spa hebben we mogelijkheden laten liggen. In Bahrein hadden we problemen tijdens een stop [bij Giovinazzi] wat ons twee punten kostte. Op Imola spinde Kimi [Raikkonen] in de opwarmronde. Dat scheelde vier punten. Het geeft een raar gevoel. Je enige kritieke prestatie-indicatoren zijn punten. Het maakt niet uit dat je sneller bent, maar vervolgens geen punten scoort."

Frustrerend seizoen voor Alfa Romeo

Vasseur erkende bij een terugblik op het seizoen dat het een bron van frustratie was voor Alfa Romeo. De Fransman merkte verder op dat de Italiaanse formatie rond de zomer tegenvallende prestaties leverde, juist toen Williams sterke finishes had. "Het ging tijdens het seizoen op en neer", vervolgde Vasseur. "Tot aan ongeveer Monaco kenden we een prima start, maar in de zomer hadden we een pittige periode. Wellicht waren we al op vakantie. Ik heb geen idee. In het laatste gedeelte van het seizoen werd het wel weer beter. Het blijft lastig om te analyseren, al is het op basis van de uitslagen wel duidelijk. Als je kijkt naar pure snelheid, dan verandert een tiende soms het hele beeld. In Saudi-Arabië kwamen we in Q3, maar met een tiende minder kwamen we Q1 niet eens door. We moeten hier voorzichtig mee zijn, als we ons seizoen beoordelen. Als ik ons jaar mag beoordelen dan zeg ik dat onze snelheid goed was, maar dat we slechte resultaten hebben geleverd."

Komend seizoen komt Alfa Romeo met een compleet nieuwe line-up op de proppen. Raikkonen heeft definitief een punt achter zijn Formule 1-loopbaan gezet en wordt vervangen door voormalig Mercedes-coureur Valtteri Bottas. De Chinees Guanyu Zhou neemt de plaats in van Giovinazzi, die zijn loopbaan vervolgt in de Formule E.