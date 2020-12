Bekijken we de eindstand van het Formule 1-wereldkampioenschap voor constructeurs, dan valt er eigenlijk maar één conclusie te trekken: Williams heeft weer een dramatisch jaar achter de rug. De ooit zo toonaangevende renstal eindigde 2020 op de tiende plaats, met welgeteld nul punten. En dat in een jaar met bizarre races waarin middenmoters als Racing Point en AlphaTauri races konden winnen. Een historisch dieptepunt. Voor het eerst sinds de fulltime entree in 1978 bleef het team namelijk puntloos. Dat was in '77 ook zo, maar toen werkten ze nog geen volwaardig seizoen af.

Eerlijk is eerlijk: puntenfinishes zaten er ook maar zelden in. En was er eens een unieke kans op een mooi resultaat, dan gooiden een slechte strategie of persoonlijke fouten van de coureurs (spinnen achter de safety car!) roet in het eten. De spaarzame kansen waren vooral te danken aan toptalent George Russell, die zich tijdens zijn eenmalige optreden bij Mercedes behoorlijk in de kijker reed. Van zijn debuterende teamgenoot Nicholas Latifi mochten we bij voorbaat al weinig verwachten. De Canadees was in de juniorklassen geen hoogvlieger en zal dat ook in de Formule 1 niet zijn. De financiële armslag van zijn pa is echter zeer welkom voor het geplaagde Williams.

Nee, de resultaten moeten van Russell komen. De jonge Brit heeft voor het tweede jaar op rij alle kwalificatieduels bij Williams gewonnen van zijn teammakker: een indrukwekkende prestatie, ook al was de tegenstand niet al te groot. De gemiddelde voorsprong over het hele seizoen op zaterdagmiddag was ruim een halve seconde. Bij zijn optreden in de dominante Mercedes van Lewis Hamilton liet hij ook aan het grote publiek zien uit het juiste racehout te zijn gesneden. Toch waren er nog wat schoonheidsfoutjes te ontdekken. Crashen achter de safety car in de jacht op punten was slordig, maar ook daar zal hij van leren.

Het belangrijkste nieuws rondom het afgezakte team kwam begin september, toen de familie Williams bekendmaakte de boel te verkopen. Na 43 jaar en bijna 750 Grands Prix vertrok levende legende Frank Williams uit de sport. Ook dochter Claire legde haar functie neer. De formatie kon het hoofd niet langer boven water houden en zag een verkoop aan een Amerikaanse investeringsmaatschappij als enige optie om de teamleden een toekomst te bieden. De familie vertrekt maar de naam blijft behouden. De nieuwe eigenaren maakten geen sterke eerste indruk, door ondanks doorlopende contracten enige tijd niet te willen bevestigen dat Russell en Latifi ook in 2021 het rijdersduo vormen. Volgend jaar kan het team een volledig nieuwe start maken, met een nieuwe teamleiding, budget voor ontwikkeling van de wagen en nog altijd het toptalent Russell binnen de gelederen. Het perspectief begint eindelijk weer wat rooskleuriger te worden in Grove. Maar hopelijk blijft er nog iets in stand van de rijke historie van het fameuze Williams.

Cijfers van de redactie: