Wolff voelt zich ‘voor het leven’ verbonden aan F1-team Mercedes

Het was in de afgelopen maanden onzeker of Wolff door zou gaan als teambaas van Mercedes, maar vrijdag bracht de renstal naar buiten dat de Oostenrijker nog minimaal drie jaar de eindverantwoordelijke blijft. Die overeenkomst is onderdeel van een reorganisatie van het aandeelhouderschap in het F1-team: INEOS koopt zich in en wordt voor een derde eigenaar van de renstal, terwijl Wolff en Daimler eenzelfde aandeel in het team krijgen.

Wolff beaamt dat hij inderdaad een contract voor drie jaar heeft getekend bij Mercedes, maar voor zijn eigen gevoel is hij door de nieuwe overeenkomst voor het leven onderdeel van het team. “Het is een misverstand. Ik heb me niet voor de komende drie jaar laten vastleggen, maar voor de rest van mijn leven”, vertelde Wolff. “Vandaag zijn we met drie aandeelhouders die de eigenaren van het bedrijf zijn en ongeacht mijn eigen rol zou ik op ieder moment teambaas, CEO en voorzitter kunnen zijn. Maar Mercedes is waar ik ben.”

Wolff is sinds 2013 de teambaas en CEO van Mercedes en onder zijn leiding werd een sterke zakelijke cultuur gevormd. Dat heeft geleid tot een ongekende succesreeks met zeven opeenvolgende wereldtitels bij zowel de coureurs als de constructeurs. Zes van die wereldtitels bij de coureurs werden gewonnen door Lewis Hamilton, die daardoor het recordaantal wereldtitels van Michael Schumacher (zeven) evenaarde. De Brit gaf toe dat hij ‘trots’ is dat Wolff nog een aantal jaar doorgaat als teambaas van Mercedes. Wolff kijkt er op zijn beurt naar uit om verder te blijven werken in de cultuur die hij zelf mede gevormd heeft.

“We hebben een goede en gezellige omgeving. Het is leuk om er te zijn, maar tegelijkertijd staat er precies de juiste hoeveelheid druk op. We houden van wat we doen en stellen de juiste doelstellingen. Ik denk dat we iedere dag volgens onze waarden leven: het draait allemaal om integriteit, loyaliteit, trots en vastberadenheid - dat somt het op. Het is niet iets wat je in een Powerpoint kan zetten om te omschrijven dat dit is hoe wij zijn, maar het is iets wat wij de afgelopen acht jaar als standaard gezet hebben.”

VIDEO: Toto Wolff blikt terug op het F1-seizoen 2020