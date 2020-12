Hamilton verkozen tot Brits sportman van het jaar

Het is de tweede keer dat Hamilton de eer te beurt valt. Hij won de titel ook al in 2014, toen na zijn tweede wereldkampioenschap. Inmiddels staat hij op zeven titels, evenveel als Michael Schumacher ooit haalde. De erkenning gold niet alleen zijn prestaties op het circuit. Ook zijn steun voor sociale kwesties als de strijd tegen racisme en het oprichten van de Hamilton Commission voor meer diversiteit in de autosport, werden geprezen.

De verkiezing voor de Britse Sports Personality Of The Year is er één door het publiek. De afgelopen twee jaar eindigde Hamilton als tweede achter wielrenner Geraint Thomas (2018) en cricketer Ben Stokes (2019). Hamilton werd ook al tweede in 2007 en 2008, na de indrukwekkende start van zijn F1-carrière. Hamilton is na Nigel Mansell en Damon Hill de derde Britse Formule 1-coureur die twee keer is verkozen Sports Personality of the Year. Stirling Moss en Jackie Stewart viel elk één keer die eer te beurt, in 1961 en in 1973.

In een videoboodschap bedankte Hamilton de kiezers voor hun steun. “Ik had dit echt niet verwacht, wetende dat er zoveel geweldige kanshebbers waren.” Ook feliciteerde hij de overige genomineerden met hun prestaties in dit uitzonderlijke sportjaar en hij had woorden van dank voor alle mensen die zich dagelijks inzetten in de strijd tegen corona. “Ik denk dat dit jaar heeft aangetoond hoeveel iconische helden we hebben in het Verenigd Koninkrijk. Ik ben gewoon erg trots om bij hen te horen, en ik zal mijn best blijven doen om het land zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Het is zo'n ongewoon jaar geweest, maar voor alle frontliniewerkers en alle kinderen over de hele wereld: probeer alsjeblieft positief te blijven, in deze moeilijke tijden. Ik stuur iedereen positiviteit, en nogmaals dank, uit de grond van mijn hart.”

Mercedes-teambaas Toto Wolff was bij de BBC-verkiezing genomineerd voor de Coach of the Year award, maar de Oostenrijker verloor het in die verkiezing van Liverpool-coach Jurgen Klopp.