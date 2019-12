Eindrapport Romain Grosjean: Slechtste F1-seizoen voor routinier

Romain Grosjean in het F1-seizoen 2019:

Positie in het wereldkampioenschap: 18

Aantal WK-punten: 8

Beste resultaat: 7e (Duitsland)

Beste startpositie: 6e (Australië, Duitsland)

Rapportcijfer: 4,8*

Grosjean scoorde in 2019 slechts acht WK-punten en evenaarde daarmee zijn prestaties uit 2014 bij Lotus, zijn slechtste seizoen als Formule 1-coureur. Het had niet veel gescheeld of Grosjean was zijn F1-zitje na 2019 kwijt geweest. Met Nico Hülkenberg was er namelijk nog een ervaren coureur op de markt, die prima in het plaatje van Haas had gepast. Heel eerlijk gezegd was er wel iets voor te zeggen geweest om Grosjean na dit seizoen te vervangen, maar de leiding van de Amerikaanse formatie gaf hem het vertrouwen voor nog een seizoen op het hoogste niveau.

Hopelijk voor Grosjean kan het team dan ook beter voor de dag komen. De prestaties van de 33-jarige Fransman waren namelijk niet exclusief te wijten aan eigen onkunde. Haas bouwde een grillige wagen, die niet heel geweldig was in de omgang met de banden. Het duurde tot de Spaanse GP voordat Grosjean zijn eerste punten te pakken had, al moest hij daar bijna het veld ruimen door een aanrijding met zijn al even grillige teamgenoot Kevin Magnussen. Een schamel puntje was het resultaat, gevolgd door nog een tiende plaats in de straten van Monaco. Het vinden van een oplossing voor het bandenprobleem van Haas bleek een aardige opgave. In samenspraak met het team koos men er vanaf de Britse GP voor om met verschillende specificaties van aerodynamische onderdelen aan de start te komen. Met een veelvuldige hoeveelheid data moest de Amerikaanse stal onder leiding van Guenther Steiner toch wel met een oplossing kunnen komen? Het bleek een utopie: ook de rest van het jaar bleef men aanmodderen met de VF-19.

Na een zevende stek in Duitsland, zijn beste resultaat van het seizoen, was het tweede deel zo mogelijk nog teleurstellender voor Grosjean. Op puur tempo kwam hij amper in de buurt van de punten en wanneer hij wel in de buurt kwam – zoals in Singapore – gooide een aanrijding of iets dergelijks roet in het eten. Het seizoen van Grosjean ging op die wijze als een nachtkaars uit en het is te hopen dat Haas in 2020 beter voor de dag komt.

* Beoordeling van de redactie