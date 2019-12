Wolff: "Lauda's dood overschaduwt al het andere dit jaar"

Nadat Lauda in de zomer van 2018 een longtransplantatie kreeg, volgde een zware revalidatie voor de Mercedes-adviseur. Hij was nog veel in contact met onder andere Toto Wolff en Lewis Hamilton, maar vanaf dat moment elke Grand Prix fysiek afwezig. Aanvankelijk leek hij te herstellen, maar dit jaar ging het opnieuw mis met zijn gezondheid. Op 20 mei overleed hij en hoewel de vooruitzichten vlak voor zijn dood niet heel positief waren, kwam het als een grote schok voor de racewereld.

Tijdens het FIA-gala in Parijs werd Lauda gelauwerd met de Personality of the Year Award. Voor Wolff, die nauw samenwerkte met Lauda en hem als een goede vriend beschouwde, was het een emotioneel moment. Wat het beste moment van het jaar was met Mercedes, wil hij niet prijsgeven uit respect voor zijn collega. "Ik wil niet praten over wat het beste moment is, want het thema dat alles overschaduwt dit jaar is Niki's dood. Al het andere vervaagt een beetje", verklaarde de teambaas.

"We zijn heel blij dat we het kampioenschap hebben gewonnen, maar dit moment heeft al het andere overschaduwt. De laatste keer dat Lauda op het circuit aanwezig was, was [tijdens de Britse Grand Prix op] Silverstone in 2018. Daarna kon hij door zijn gezondheid - hij onderging onder andere een longtransplantatie - simpelweg geen races meer bezoeken."

Mercedes droeg de zesde wereldtitel, die het team in Japan won, op aan de overleden oud-coureur. "Hij was zo'n belangrijk onderdeel van onze reis, vanaf het begin", zei Wolff. "Ik weet dat Niki zijn pet zou hebben afgenomen. We hebben veel aan hem te danken", voegde Hamilton daaraan toe.