Head noemt nieuwe regels 2021 een noodzakelijke stap achteruit

Vanaf 2021 treedt een fors gewijzigd reglement in werking waarmee de ontwikkeling van de auto’s flink aan banden wordt gelegd. Zo worden de Formule 1-auto’s voorzien van meer standaardonderdelen en mag er minder tijd in de windtunnel worden doorgebracht.

“Ik denk dat het vanuit een engineering oogpunt echt een stap achteruit is, helaas”, zei Head zondagavond over de regels voor 2021 op het podium van de Autosport Awards in Londen. “Maar de sport is veel te duur geworden en het verschil tussen de topteams en de teams verder naar achteren te groot. Je hebt meer teams nodig die tegen elkaar kunnen racen.”

“Ik denk dat de betrokken partijen een goede job hebben gedaan”, vertelde de voormalig technisch directeur van Williams verder over de regels die zijn opgesteld voor 2021. “Het is niet fair om te roepen dat de sport eenvoudiger wordt gemaakt: de slimmere engineers zullen altijd manieren vinden om het verschil te maken. Maar je hebt zeker niet meer de vrijheid die er was toen ik nog meer bij de sport betrokken was.”

James Allison, de technische baas bij Mercedes, liet eerder al weten niet te vrezen voor een Formule 1 waarin de auto’s nauwelijks van elkaar te onderscheiden zijn. “Je moet wel een rare F1-engineer zijn als je niet enthousiast wordt van een grote dosis nieuwe reglementen om in te duiken, om kansen te zoeken om de snelst mogelijke auto te ontwikkelen”, zei de Brit. “Het werk van de afgelopen jaren, en met name de climax van de afgelopen weken en maanden, was voor ons wat pijnlijk. Nu zijn we op het punt aangekomen waarop de lol begint. Je hebt het pamflet in handen en gaat er nu echt mee aan de slag.”

Met medewerking van Jonathan Noble