Eindrapport Mick Schumacher: Gewogen en te licht bevonden

Het Formule 1-seizoen van Mick Schumacher

Positie in het wereldkampioenschap: 16

Aantal WK-punten: 12

Aantal overwinningen: 0

Beste startplaats: 6e plaats (Canada)

Beste resultaat: 6e plaats (Oostenrijk)

Rapportcijfer: 4,9

Mick Schumacher had in 2021 niet de gemakkelijkste entree in de Formule 1. Hij stapte in een auto waarvan hij op voorhand wist dat hij ermee aan de achterkant van het veld zou rijden. Voor je teamgenoot eindigen luidt dan het devies en dat is ook wat de Duitser in de regel deed, al was Nikita Mazepin niet heel geweldig vergelijkingsmateriaal. Zo kon 2022 worden gezien als Schumachers eerste échte seizoen in de Formule 1. En dat pakte niet zo uit als gehoopt.

Ondanks dat Haas het minste aantal testkilometers van alle teams had gereden, bleek de auto redelijk competitief. Teamgenoot Kevin Magnussen stal de show bij de seizoensopener in Bahrein door zich als zevende te kwalificeren en vijfde te worden in de race, maar Schumacher had met de twaalfde tijd in de kwalificatie en elfde plek in de race ook een aardig begin van het kampioenschap. Bij de volgende Grand Prix in Saudi-Arabië was er een harde crash in de kwalificatie. Schumacher werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij gelukkig in orde bleek. Maar aangezien er een compleet nieuwe auto moest worden opgebouwd en het team niet bepaald ruim in de reserveonderdelen zat, werd besloten Schumacher niet van start te laten gaan in de race.

Daarmee was de toon voor de rest van het seizoen eigenlijk wel gezet: Schumacher zou veelal overvleugeld worden door Magnussen en vooral de aandacht op zich vestigen met zware crashes. In Monaco zorgde hij voor een flinke kostenpost door bij het zwembad hard in de kunststof blokken te belanden. De impact was zodanig dat de wagen volledig in tweeën brak. Ook was er een kostbare crash aan het einde van de eerste training in Japan. Alles bij elkaar kostten de crashes Haas naar verluidt meer dan 3 miljoen euro, geld dat het team ongetwijfeld nuttiger had kunnen besteden.

Het was echter niet allemaal kommer en kwel. Halverwege het seizoen was er een opleving. In Canada kwalificeerde Schumacher zich als zesde, maar moest hij op zondag door een technisch probleem het strijdperk liggend op de zevende plek staken. Op Silverstone startte hij als negentiende, maar finishte hij de race op een knappe achtste plek, waarmee zijn eerste WK-punten een feit waren. Aan het einde van de race was er zelfs nog een gevecht met Max Verstappen, die met schade voor hem reed. Hij wist de Red Bull uiteindelijk niet te passeren. Een week later waren er ook punten in Oostenrijk. Na de zevende tijd in de kwalificatie te hebben gereden, finishte hij in de sprintrace als negende, waarmee hij nipt naast een WK-punt greep. In de race op zondag behaalde hij echter een fraaie zesde plaats, een prestatie die de fans konden waarderen; hij werd uitgeroepen tot Driver of the Day.

Maar bij deze twee hoogtepunten zou het blijven. Schumacher is door Haas gewogen en te licht bevonden. Volgend jaar gaat het Amerikaanse team verder met Nico Hülkenberg, waarmee nadrukkelijk voor een rijder met ervaring is gekozen. Hoe de carrière van Mick Schumacher verder gaat, is afwachten. Dat het nog niet voorbij hoeft te zijn, heeft zijn teamgenoot van afgelopen jaar wel laten zien. Magnussen kwam tot twee keer toe terug. Een reserverol bij het Mercedes Formule 1-team zou in elk geval helpen om top of mind te blijven bij de heren teambazen.

Cijfers van de redactie Erwin Jaeggi 4,5 Ronald Vording 5 Niels Dijksterhuis 5 Bjorn Smit 5 Mark Bremer 5