Verstappen sluit F1-seizoen af met hoogste rating in F1 22

De Formule 1-coureurs krijgen sinds enkele jaren een rating toebedeeld in de officiële gamereeks, waarvan dit jaar F1 22 is uitgekomen. Die score wordt uitgedeeld op basis van de componenten ervaring, racecraft, bewustzijn en snelheid, die in de loop van het seizoen aan de hand van de prestaties op de echte circuits meerdere keren wordt aangepast. Na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi hebben gameontwikkelaars Codemasters en Electronic Arts de laatste update voor de ratings van 2022 doorgevoerd. Daarbij vallen de nodige veranderingen te noteren.

Voor Max Verstappen en Lewis Hamilton verandert er niks aan hun ratings van respectievelijk 95 en 93, hoewel er voor beide rijders wel aanpassingen te zien zijn in de diverse deelscores. Charles Leclerc ziet zijn algemene score met eentje dalen tot 91, terwijl George Russell er na zijn overwinning in Brazilië zelfs een puntje bij krijgt en op dezelfde rating eindigt als de Ferrari-coureur. Naast Russell is er slechts een andere coureur die een hogere rating heeft gekregen dan bij het voorgaande meetmoment, dat eind oktober plaatsvond. Dat is Esteban Ocon, die het seizoen hierdoor afsluit met een score van 83.

Wel is er een negental rijders die een lagere rating hebben ontvangen ten opzichte van eind oktober. Zo leveren Sergio Perez (87), Pierre Gasly (81) en Zhou Guanyu (77) allemaal één puntje in, terwijl de scores van Lance Stroll (78) en Yuki Tsunoda (75) twee punten lager zijn dan hiervoor. De grootste daling is echter voor Alexander Albon, Daniel Ricciardo, Mick Schumacher en Nicholas Latifi, die allemaal drie punten hebben ingeleverd ten opzichte van eind oktober. Latifi sluit zijn F1-carrière af met de laagste score van het hele veld. De uittredend Williams-coureur eindigt door de daling op 66 punten, waarmee hij zelfs lager scoort dan de laagste score in F1 2021. Die was toentertijd voor Nikita Mazepin, die met 67 werd beoordeeld.

Overzicht ratings F1 22 na afloop van GP van Abu Dhabi

Coureur Rating 29 november (verschil met eind oktober) Rating 1 juli Max Verstappen 95 94 Lewis Hamilton 93 94 Charles Leclerc 91 (-1) 92 George Russell 91 (+1) 90 Fernando Alonso 90 89 Lando Norris 89 90 Carlos Sainz 88 87 Sergio Perez 87 (-1) 88 Sebastian Vettel 85 85 Esteban Ocon 83 (+1) 83 Valtteri Bottas 83 88 Pierre Gasly 81 (-1) 84 Alexander Albon 79 (-3) 82 Daniel Ricciardo 79 (-3) 83 Kevin Magnussen 79 81 Lance Stroll 78 (-2) 80 Mick Schumacher 77 (-3) 77 Zhou Guanyu 77 (-1) 70 Yuki Tsunoda 75 (-3) 78 Nicholas Latifi 66 (-3) 70