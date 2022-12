Halverwege het raceweekend in Monza werd naar buiten gebracht dat Williams-coureur Alexander Albon genoodzaakt was om de race aan zich voorbij te laten gaan. De Thai kampte met een blindedarmontsteking, waardoor reservecoureur Nyck De Vries zijn officiële racedebuut in de koningsklasse maakte. De Nederlander imponeerde meteen door op de negende positie te finishen. Twee weken later was Albon weer fit genoeg om zelf in de FW44 te stappen.

Albon baalt nog steeds van de gemiste kans in Monza. Realistisch gezien kwam zijn auto dit seizoen snelheid te kort om ieder weekend voor de punten mee te doen, maar door de karakteristieken van het circuit in Italië denkt de Thai dat dat de uitgelezen kans was om punten te scoren. “Het is zonde dat ik daar niet fit genoeg was om te racen”, vertelt de 26-jarige coureur. Motorsport.com vroeg Albon of hij al 100 procent is hersteld van het weekend in Monza: “Ik heb de winterstop nodig om weer helemaal op mijn oude niveau te komen. Tot nu toe heb ik de tijd nog niet gehad om hard te trainen.” Ter gevolg van zijn blindedarmontsteking, kampte de Thai ook nog eens met ademhalingsproblemen. De eerstvolgende Grand Prix in Singapore, die bekend staat als één van de zwaarste races op de kalender, was volgens Albon daardoor een nog grotere uitdaging.

Kansen voor volgend jaar

De Williams-coureur hoopt dat zijn team volgend jaar stappen voorwaarts kan maken. Hierdoor zal hij minder afhankelijk zijn van circuits als Monza om punten te scoren. “Tijdens een weekend moest alles perfect gaan en met een beetje geluk konden we dan punten scoren. We willen dat dit volgend jaar anders gaat. We moeten de problemen met de balans oplossen. Als ons dat lukt, dan kunnen we als team onze kansen beter benutten. We hebben dit jaar bewezen dat we het maximale eruit kunnen halen”, aldus Albon.