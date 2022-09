Breaking: De Vries vervangt Albon in Monza en maakt officieel F1-debuut

Nyck de Vries gaat dit jaar als test- en reservecoureur van Mercedes door het leven. In die functie heeft hij al drie verschillende auto’s aan de tand mogen voelen. Het begon tijdens de Spaanse Grand Prix bij Williams, waarna op Paul Ricard een training in de Mercedes van Lewis Hamilton volgde. Op het snelle circuit van Monza mocht De Vries vrijdag in de Aston Martin van viervoudig kampioen Sebastian Vettel stappen. Het leek zijn enige optreden van het weekend te worden, maar niets in minder waar.

Zaterdagochtend is voorafgaand aan de derde vrije training namelijk gebleken dat Alexander Albon de rest van het weekend moet missen. Volgens het team van Williams is de Thai geveld door een blindedarmontsteking. De Vries is als Mercedes-reserve voor handen en stapt in. De coureur uit Sneek zal met nummer 45 op de auto in actie komen en in die hoedanigheid zijn officiële Formule 1-debuut maken.

Het is voor De Vries zijn langverwachte kans op het hoogste niveau en ook meteen een mooie gelegenheid om te laten zien wat hij waard is naast Nicholas Latifi, die voor 2023 op de schopstoel zit. De onverwachte kans is voor De Vries natuurlijk een droom die uitkomt. Zo liet hij vrijdag in gesprek met de verzamelde pers nog weten: “Iedere jongen droomt van de Formule 1 als hij begint met deze sport. Voor mij geldt dat ook en dus doe ik er alles aan om daar uiteindelijk te komen.” De Formule E-kampioen van het vorige seizoen doelde daarmee natuurlijk op het silly season richting 2023, maar de vuurdoop komt al eerder dan verwacht in het noorden van Italië.

Wat betreft volgend jaar heeft De Vries overigens ook nog steeds goede hoop. In het WEC en de Formule E heeft de 27-jarige coureur opties achter de hand, maar hij is bereid om te wachten op een fulltime kans in de Formule 1. “Ik ben verstandig genoeg om te beoordelen hoe reëel bepaalde mogelijkheden zijn. Je kunt de toekomst niet op hoop bouwen en moet zelf inschatten wat het beste is voor de lange termijn, maar dat punt heb ik nog niet bereikt." Hij voegt toe dat hij naar eigen zeggen een serieuze kans op het hoogste niveau verdient: “Ik heb al wel bepaalde dingen gewonnen, F1-programma's afgewerkt en zou volgens mij niet misstaan op deze grid. Ik denk dat ik wel een kans verdien, maar ja, het gaat niet altijd om wat je hebt laten zien. Het momentum moet goed zijn en de timing moet ook kloppen.” Dat laatste is nu onverwacht het geval, al moet daar wel meteen bij aangetekend dat de voorbereiding absoluut niet ideaal is en De Vries dus voor een uitdagende klus staat in de Williams.