Eindrapport McLaren: Geknokt om het op de rit te krijgen

Het Formule 1-seizoen van McLaren

Rapportcijfer: 6,6

Het nieuwe aerodynamische reglement zou alle teams een kans bieden om de aansluiting terug te vinden bij de traditionele top-drie. Ook bij McLaren werd reikhalzend uitgekeken naar de reset in de koningsklasse. Toch kunnen we aan het eind van het eerste seizoen concluderen dat het team niet geoptimaliseerd heeft. Van een derde plek bij de constructeurs in 2020 en een vierde plek in 2021, heeft McLaren dit jaar genoegen moeten nemen met de vijfde stek in het teamskampioenschap. Daarbij moet opgemerkt dat Ferrari de smaak weer te pakken heeft en daardoor een slag geslagen heeft, wat in principe logisch is, maar toch: ook Alpine is inmiddels voor de renstal uit Woking gekropen.

Toch is er voldoende ruimte voor optimisme en dat heeft zijn oorsprong in de problemen die nog voor de start van het seizoen aan de oppervlakte kwamen. Het remsysteem van de MCL36 leverde het team grote problemen op. Voor de openingswedstrijd in Bahrein werd een interim-oplossing ingevlogen, maar dat mocht niet baten. In de openingswedstrijd eindigden beide coureurs buiten de punten. Een flinke tegenvaller. Een tweede probleem waar McLaren gedurende dit jaar een antwoord op moest zoeken, was Daniel Ricciardo. De goedlachse Australiër werd bij zijn komst gezien als kopman van het team, maar heeft die verwachtingen geen moment kunnen inlossen.

Al in 2021 had Lando Norris een streepje voor op zijn teamgenoot, maar het verschil werd met het in werking treden van het nieuwe reglement alleen maar groter. Daniel Ricciardo kreeg de auto simpelweg niet naar zijn hand gezet. Hoewel de coureur in het veranderen van zijn stijl zoveel kan doen, mag het ook het team aangerekend worden dat men er niet in geslaagd is om Ricciardo de handvaten te bieden de ommekeer te bewerkstelligen. De start van het seizoen hing weliswaar bij elkaar van ongelukkige incidenten en kleine foutjes, maar al snel was er een stagnatie te ontdekken in de prestaties van Ricciardo. En dat terwijl Norris wel zijn ding deed en de nodige punten sprokkelde.

Vanaf dat moment was het team gericht op het maximaliseren van Norris en het op de rit krijgen van Ricciardo. Dat laatste lukte niet. Rond de zomer werd besloten om afscheid te nemen van de coureur en Oscar Piastri weg te plukken uit de handen van Alpine-baas Otmar Szafnauer. Het zorgde nog voor een relletje in de Formule 1-paddock, maar met Piastri heeft McLaren in 2023 weer een veelbelovend talent. Het team kan zich dat veroorloven omdat Lando Norris inmiddels de ervaring heeft om het team aan de hand te nemen.

Terwijl Ricciardo ploeterde met de MCL36, bleef Norris scoren en dat bracht het team – samen met de betrouwbaarheidsproblemen van Alpine – nog terug in de strijd om de vierde plek bij de constructeurs. Gezien de scheve interne verhoudingen had McLaren die positie makkelijk kunnen pakken als Ricciardo enigszins gepresteerd zou hebben, maar zover is het niet gekomen. De beslissing van het McLaren-management om afscheid te nemen van de Australiër, lijkt de juiste te zijn. Ook in de tweede seizoenshelft kwam het er te weinig uit voor de man uit Perth.

Met de vijfde plek heeft McLaren de schade beperkt, maar heeft Norris bewezen dat hij dé kopman is voor de komende jaren. Het team mag het volgend seizoen met een schone lei beginnen. Met Norris en Piastri doet het team een nieuwe poging om aansluiting te vinden bij de drie topteams.

Cijfers van de redactie

Erwin Jaeggi 7,2 Ronald Vording 6,5 Niels Dijksterhuis 6 Bjorn Smit 7 Mark Bremer 6,5