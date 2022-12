Max Verstappen scoorde afgelopen Formule 1-seizoen vijftien overwinningen en pakte daarmee het record van meeste zeges in een jaar. Tevens stelde de Nederlandse Red Bull-coureur met nog vier races op de planning zijn tweede wereldtitel veilig. De lezers van Autosport mochten stemmen op de beste internationale coureur van 2022 en daarvan gingen de meeste stemmen naar Verstappen. Hij bleef Charles Leclerc, IndyCar-kampioen Will Power en Formule E-kampioen Stoffel Vandoorne voor. De bekendmaking van de winnaar werd 4 december gedaan tijdens de Autosport Awards in Londen.

In een videoboodschap reageerde de regerend wereldkampioen op zijn prijs. "Mijn dank aan alle fans die voor de tweede keer op rij op mij gestemd hebben, deze komt mooi naast mijn tweede wereldtitel. Na een lastige seizoensstart is het team er na goed werk in geslaagd om de boel om te draaien", aldus een tevreden Verstappen. "Iedereen binnen het team wil ik enorm bedanken. Geniet nog van de avond en ik zie jullie graag in 2023 weer op het circuit."

De prijs wordt sinds 1982 uitgereikt en elke coureur die op internationaal niveau racet maakt kans. Het is de tweede keer op rij dat Verstappen de award in de wacht sleept. Hij staat in een rijtje met onder meer Ayrton Senna, Michael Schumacher, Mika Hakkinen en Sebastian Vettel. Daarnaast mogen de fans onder andere ook stemmen op de rookie van het jaar en de auto van het jaar. Die laatste prijs ging ook naar Red Bull Racing, dat volgens de lezers met de RB18 de beste auto van 2022 ontwikkelde.

