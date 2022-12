Red Bull RB18 verkozen tot beste raceauto van het jaar

In de RB18 won Max Verstappen in 2022 zijn tweede wereldtitel in de Formule 1. De Nederlander won 15 van de 22 Grands Prix. Vier races voor het einde van het seizoen was Verstappen al kampioen, en dat terwijl hij eerder in het jaar meer dan 40 punten achterstond. Zijn teamgenoot Sergio Perez pakte ook nog eens twee zeges. In totaal werden er dus slechts vijf races niet door Red Bull gewonnen. De lezers van Autosport.com verkozen de RB18 boven de F1-75 van uitdager Ferrari, de Mercedes-EQ Silver Arrow 02 Formule E-kampioenschapswagen van Stoffel Vandoorne en de BMW M4 GT3. De M4 eindigde bovenaan het DTM-kampioenschap.

De winst voor Red Bull werd bekendgemaakt tijdens de Autosport Awards op 4 december, gehouden in het Grosvenor House bij Park Lane, gelegen in London. Technisch directeur Adrian Newey nam de prijs in ontvangst, uit handen van McLaren-baas Zak Brown. Het is de zesde keer dat Red Bull deze award in ontvangst mocht nemen, die al lang deel uitmaakt van de Autosport Awards. Andere voormalig winnaars zijn onder meer de Porsche 956 uit 1982, de McLaren MP4/4 uit 1988, de Williams FW14B uit 1992, de Ferrari F2004, de Brawn BGP 001 uit 2009 en de Mercedes W11 uit 2020.

Naast die van de beste wagen is ook de prijs voor beste internationale coureur uitgereikt. Deze award was een prooi voor Max Verstappen.