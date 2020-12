Eindrapport Romain Grosjean: F1-pensioen met gemengde gevoelens

Romain Grosjean zal met heel wat verschillende gevoelens terugkijken op 2020, wat uiteindelijk zijn laatste jaar in de Formule 1 zal zijn. Spijt, omdat zijn F1-loopbaan vroeger stopt dan hij had gehoopt en dat zonder overwinning. Trots, omdat hij het tien jaar heeft volgehouden in de piranhaclub en een belangrijke pion was bij het oprichten van Haas F1. En opluchting, omdat hij zijn crash in de Grand Prix van Bahrein nog kan navertellen aan zijn vrouw en drie jonge kinderen.

De 34-jarige Fransman is een aangename gesprekspartner voor de media en is jarenlang een gewaardeerde collega geweest bij Renault, Lotus en Haas, maar in een eindrapport zijn we ook kritisch en moeten we concluderen dat de tijd van Grosjean in de F1 - met of zonder vuurbal in Sakhir - terecht voorbij is. Grosjean is op technisch vlak onderlegd en staat bij teamgenoot Kevin Magnussen te boek als 'fenomenaal in de kwalificatie', maar hij liet de voorbije jaren ook te vaak steken vallen door verschillende unforced errors.

Zoals we dat ook al opschreven bij teamgenoot Magnussen, die net zoals Grosjean wordt bedankt voor bewezen diensten en de Formule 1 verlaat, heeft de in Zwitserland geboren Grosjean zijn kans wel gehad. Zijn mooiste tijd beleefde hij tussen 2012 en 2015 bij Lotus-Renault, toen het team uit Enstone in Luxemburgse privéhanden was en Grosjean zijn tien podiums pakte.

In 2020 ging Grosjean samen met Magnussen mee ten onder bij Haas, dat stilaan de bodem heeft bereikt. Grosjean pakte in de Grand Prix van de Eifel zijn enige twee punten met een negende plaats, en schitterde in Silverstone tijdens de kwalificatie voor de 70th Anniversary Grand Prix met een 13de startplaats. Maar die uitschieters waren te zeldzaam voor een hoge score van onze redactie.

Grosjean wint de prijs van de sympathie voor een verdienstelijke loopbaan en een miraculeuze ontknoping uit de vlammenzee, maar wat zijn laatste seizoen betreft mocht het op sportief vlak iets meer zijn.

Cijfers van de redactie:

Erwin Jaeggi 6,0 Ronald Vording 5,0 Filip Cleeren 5,0 Mike Mulder 5,0 Bjorn Smit 6,5

