Eindrapport Magnussen: Anoniem afscheid voor onderschatte coureur

Het lijkt een eeuwigheid geleden dat Kevin Magnussen bij zijn Formule 1-debuut in Melbourne meteen naar het podium mocht. De zoon van Stewart F1-coureur en sportscarlegende Jan Magnussen stond, toen nog zonder blonde baard, in Albert Park op het podium te blinken in zijn grijze pak van McLaren.

Magnussen werd een grote toekomst voorspeld, maar moest in 2014 plaatsruimen voor Fernando Alonso. Na een jaar op de reservebank koos Magnussen voor een vast zitje. Eerst bij Renault, dan bij Haas waar hij vier seizoenen lang een thuis vond.

In goede tijden was Magnussen vaak een garantie op goede resultaten. De Deen knokt voor elke morzel grond met zijn agressieve stijl en groeide uit tot een smaakmaker in de middenmoot wanneer zijn materiaal dat toestond, getuige zijn reeks van vijfde, zesde en achtste plaatsen in het seizoen 2018.

De laatste twee seizoenen is Magnussen echter mee verzopen met het schip. Dit seizoen scoorde hij slechts een enkel punt, in de Hongaarse Grand Prix in Budapest, en kon hij verder ook geen indruk maken met een auto die niet in staat was om regelmatig voor puntenwinst mee te doen.

Teambaas Guenther Steiner en eigenaar Gene Haas besloten schoon schip te maken en zowel Magnussen als teamgenoot Romain Grosjean in te ruilen voor twee jonge honden uit de Formule 2. Kampioen Mick Schumacher en derde man Nikita Mazepin. De keuze voor die twee onervaren heren mag dan wel gedurfd zijn, de beslissing om met een schone lei te herbeginnen is op zich te begrijpen.

Voor de vaak onderschatte Magnussen is die beslissing misschien harder dan voor Grosjean, want de Deen heeft in zes seizoenen zelden het materiaal gehad om zijn kunnen te tonen. Langs de andere kant zijn er veel talenten die het met veel minder races moeten doen, of die de Formule 1 in de eerste plaats niet eens halen. Voor de nog steeds maar 28-jarige Magnussen, die volgend jaar naar het IMSA-team van Chip Ganassi overstapt, ligt er net zoals voor zijn vader een mooie carrière in de endurance klaar. En we zullen ook niet raar opkijken als we Magnussen de komende jaren zien schitteren in de Indianapolis 500.

