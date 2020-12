Podcast-jaaroverzicht (deel 1): Ferrari verzuipt, Gasly imponeert

Dat 2020 een lastig seizoen zou worden voor Ferrari, werd al meteen bij de wintertests in Barcelona duidelijk. Maar dat het steigerende paard een jaar na de motorische FIA-richtlijn zo kreupel zou lopen, is zelfs voor alle panelleden van de GPUpdate Podcast bijzonder pijnlijk om te zien. Bovendien is er niet meteen veel reden tot optimisme bij de Scuderia. “Door het budgetplafond zal de onderliggende structuur alleen maar belangrijker worden en dat is nou precies waar het er in Maranallo aan schort”, klinkt het.

Wat betreft de onderste vijf teams uit het constructreurskampioenschap kunnen George Russell en Pierre Gasly juist worden opgeschreven als positieve verrassingen. Laatstgenoemde bekroonde een ijzersterk kalenderjaar met die sensationele zege op Monza, terwijl Russell in z’n eentje de gevallen grootmacht uit Grove op sleeptouw nam. “Voor Williams is het eigenlijk een heel bijzonder seizoen geweest. Aan de ene kant heeft 2020 een historisch dieptepunt opgeleverd: voor het eerst sinds 1978 puntloos gebleven over een heel seizoen. Aan de andere kant zijn er wel degelijk enkele redenen tot enig optimisme aan te dragen, onder meer met de nieuwe eigenaren.”

In deze podcast bespreken F1-journalisten Filip Cleeren, Mike Mulder en Ronald Vording de onderste teams uit het kampioenschap nog vele malen uitgebreider, allemaal onder leiding van host Erwin Jaeggi. Zo komen de verrichtingen van Ferrari, AlphaTauri, Alfa Romeo, Haas en Williams stap voor stap aan bod evenals alle coureurs van de genoemde teams. In deel twee, dat later deze decembermaand online verschijnt, bespreken de panelleden tot slot de vijf bovenste teams uit de F1-rangschikking van 2020.