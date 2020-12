Ocon content met progressie in seizoen van de comeback

Ocon was jarenlang onderdeel van het Mercedes juniorprogramma. In 2016 maakte hij zijn racedebuut in de Formule 1 bij Manor, waarna hij in 2017 overstapte naar Force India. De komst van Lawrence en Lance Stroll zorgde er voor dat hij eind 2018 zijn stoeltje verloor en in 2019 langs de zijlijn kwam te staan. Hij werd opgepikt door Renault waarvoor hij dit jaar 62 punten bij elkaar sprokkelde en tijdens de Sakhir Grand Prix zelfs zijn eerste podium pakte.

Waar hij eerder dit jaar nog liet doorschemeren moeite te hebben om zijn racescherpte terug te vinden, is Ocon terugkijkend op het seizoen blij met zijn uiteindelijke vooruitgang. “Over het geheel genomen is de vooruitgang zeer sterk. Ik ben behoorlijk blij met hoe ik het seizoen heb afgesloten als het gaat om tempo, prestaties en de samenwerking met het team. Dat gaat veel beter dan in het begin.”

“Ik heb het gevoel dat mijn prestaties er op vooruit zijn gegaan. Ik heb meer vertrouwen in de auto. We moeten voor komend jaar nog wat aan de details werken en dan zit het goed”, vervolgt Ocon die tot en met de laatste race in Abu Dhabi strijdbaar bleef. “Het is jammer dat we de derde plaats bij de constructeurs zijn misgelopen, maar we hebben veel positieve dingen van dit jaar mee te nemen [naar 2021].” Renault streed lang met Racing Point en McLaren om de derde plaats bij de constructeurs, maar de Franse stal moest de twee Engelse teams uiteindelijk voor laten gaan.

Ocon eindigde in het rijdersklassement op de twaalfde plaats, beduidend lager dan de vijfde plek van teamgenoot Ricciardo. Pas in Abu Dhabi wist de Fransman zijn Australische teamgenoot in de kwalificatie te verslaan. Wel boekte Ocon de beste seizoensprestatie van de twee: zijn tweede plaats tijdens de Sakhir Grand Prix was net even een treetje beter dan de twee derde plaatsen van Ricciardo.