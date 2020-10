Ocon: "Samenwerking met Renault loopt steeds beter"

Renault had door de lastige omstandigheden en de nood aan downforce een kleine achterstand op de concurrenten van Racing Point en McLaren. Ocon kwam in de race als achtste aan de meet. Hoewel het resultaat niet tot de verbeelding sprak, merkte Ocon wel op dat hij in zijn samenwerking met het team een nieuwe stap gezet heeft. “Ik weet niet zeker of Portugal m’n beste weekend was, maar ik denk dat we niet eerder zo goed samengewerkt hebben”, verklaarde de Fransman. “Laat me een voorbeeld geven. Tijdens deze race dacht ik soms dat ik wat informatie nodig had en tien seconden later kreeg ik dan die informatie, zonder dat ik erom vroeg. Het is dus duidelijk waar we ons kunnen verbeteren en we werken steeds een stukje beter. Ik voel dat onze voorbereiding ook goed is geweest. Wat dat betreft was dit hele weekend heel sterk, al was het resultaat niet zoals we hadden gehoopt.”

Ocon heeft eerlijk toegegeven dat het hem en Renault tijd heeft gekost om weer op gang te komen. Recent heeft hij zich in de kwalificaties aardig laten zien ten opzichte van teamgenoot Daniel Ricciardo. Hij liet de Australiër ook achter zich tijdens de race op Portimao. “Ik kom steeds dichter bij Daniel”, vervolgde Ocon. “Het laat zien dat we beter werken, we staan er beter voor en we komen waar ik wil staan. Dat is goed, een goed teken voor de rest van het seizoen. Het heeft me meer tijd gekost om me te settelen in dit team en een manier te vinden dat we elkaar begrijpen. De laatste tijd gaat het goed en ik denk dat we op deze manier door moeten gaan.”

Dit jaar heeft Ocon de tijd genomen om zich terug op te werken in de Formule 1, volgend seizoen krijgt hij met tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso een nieuwe en ervaren teamgenoot. De coureur staat wat dat betreft voor een uitdaging: “Het is een langdurig proces. Nadat ik een jaar niet gereden heb, ben ik terug bij een nieuw team. Ik moet veel leren en er is veel te doen. Het ging ook om het leren kennen van de auto, dat is heel anders dan voorheen. Maar het wordt al beter, we komen dichter bij en dat is goed. We hebben dit jaar nog een paar races en ik probeer nog verder te komen. Ik wil deze kans grijpen om mezelf zo goed mogelijk te prepareren voor volgend jaar.”

Met medewerking van F1-verslaggever Jonathan Noble