Hamilton blikt terug op 2020: "Heb geleerd van tijdstraffen"

Alle reden dus voor Hamilton om met een goed gevoel de winter in te gaan, maar toch is de Engelsman kritisch op zijn eigen optreden dit seizoen. De straffen die hij dit seizoen ontving zijn hem een doorn in het oog.

Hamilton kreeg dit jaar drie keer een straf voor een race-incident. De eerste keer was tijdens de openingsronde in Oostenrijk. Hij kreeg daar een tijdstraf van vijf seconden na een botsing met Alexander Albon. De zwaarste sanctie kwam tijdens de Italiaanse Grand Prix. Hamilton kreeg op Monza zelfs een tijdstraf van tien seconden wegens het betreden van een gesloten pitstraat. Daardoor viel hij terug van de eerste naar de laatste plaats in de wedstrijd. Uiteindelijk zou hij zevende worden. Tot slot was er in Rusland de dubbele tijdstraf voor het uitvoeren van twee proefstarts op de verkeerde locatie. Die strafpunten werden hem kwijtgescholden, maar de Mercedes-coureur reageerde er destijds furieus op. Hij noemde de dubbele straf belachelijk en vond dat de wedstrijdleiding hem probeerde tegen te houden.

Achteraf geeft Hamilton toe dat die opmerkingen een momentopname was en dat er een groeiend besef is gekomen voor het werk van de stewards. “Uiteindelijk zeg je dingen in het heetst van de strijd”, legt Hamilton uit. “Als je soms het gevoel hebt dat je tegen de stroom inzwemt, is dat volgens mij een menselijke reactie. Terugkijkend moeten we concluderen dat we dingen anders hadden kunnen doen.” Volgens Hamilton is er mede door de bijzondere aard van het seizoen wederzijds respect ontstaan. “Ik denk dat er dit jaar veel groei is geweest, als sport hebben we stappen gezet. Ik zie de stewards eigenlijk zelden, maar ik heb het gevoel dat er meer begrip en respect is.”

Uiteindelijk hadden de sancties geen invloed op het seizoen, maar ze vielen wel samen met drie van de zes races die hij dit jaar niet wist te winnen. De vraag is dus op hoeveel overwinningen hij had gestaan, als hij die straffen niet had ontvangen. “Ik heb mijn lesje geleerd en ze zullen me er niet meer op kunnen betrappen. Ik zal voortaan nog waakzamer zijn en nog beter opletten. Als atleet probeer je natuurlijk altijd het randje op te zoeken, ik probeer altijd dat beetje extra te vinden. Het is een dunne lijn, maar ik heb ervan geleerd. Het zal niet meer gebeuren.”