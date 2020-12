Interview Kallenius: Vier factoren die Mercedes in F1 houden

De aandeelhoudersstructuur van Mercedes is door de instap van de Britse chemiereus INEOS flink veranderd. INEOS, Daimler en Toto Wolff hebben voortaan allen een derde van de aandelen in handen. Wolff blijft ook drie jaar langer als teambaas, waarna hij volgens de huidige planning de stok zal doorgeven aan een opvolger.

De toekomst van Mercedes, dat in de Formule 1 niets meer te bewijzen heeft, was voor de buitenwereld lang onzeker, maar volgens de bazen van de Duitse constructeur past de Formule 1 nog steeds in de plannen van het bedrijf. Mercedes-voorzitter Ola Kallenius laat weten dat er vier pillaren zijn die ervoor hebben gezorgd dat Mercedes een handtekening heeft gezet onder het nieuwe Concorde-akkoord.

"Ik weet dat er speculatie was in de pers, maar we hebben nooit serieus overwogen om eruit te stappen", beantwoordde Kallenius de vraag van Motorsport.com of de toekomst van het F1-team ooit op de helling stond. "We hebben een merk dat is geboren op het circuit. Maar we hebben ons wel afgevraagd wat nu de pillaren zijn waar onze Formule 1-deelname op is gebouwd, los van de emotionele connectie met de sport. Hoe bekijk je dat op een rationele manier? We hebben vier pilaren gevonden waaraan je volgens ons moet voldoen als sport. Die vier zijn de show, het milieu, het financiële aspect en de rentabiliteit in de toekomst."

De show

De Formule 1 levert wel vaker saaie races op, maar het seizoen 2020 heeft hier en daar laten zien dat het nog steeds spektakel kan bieden. Kallenius is ook tevreden met de rol van Liberty Media, dat de Formule 1 op verschillende vlakken de 21ste eeuw heeft ingeloodst, onder meer op het vlak van sociale media en esports. Die stappen hebben meer jongere fans aangetrokken, een belangrijk punt voor Mercedes. "Wat we het voorbije jaar hebben gezien is dat het bereik op sociale media explosief is gegroeid", legt Kallenius uit. "En het beste nieuws is dat de jongere fans, de doelgroep tussen de 15 en 30 jaar, naar de sport komen via esports en sociale media, en door de mooie show. Ik ken geen autosportspektakel dat beter is dan de Formule 1. Dat was onze eerste vraag en het antwoord was ja."

Het milieu

De Formule 1 heeft ook qua duurzaamheid stappen proberen te zetten. De stap naar hybridetechnologie werd gevolgd door initiatieven om duurzame brandstof te introduceren en tegen 2030 CO2-neutraal te worden. De huidige turbohybrides zijn niet voor alle constructeurs even relevant - sommige constructeurs verkiezen een volledig elektrische formule - maar voor Mercedes past het plaatje wel. "We spannen ons met Daimler en Mercedes in om in de toekomst CO2-neutraal te worden, binnen twintig jaar. En dan moet er ook een geloofwaardig pad zijn naar een duurzamere autosport. Ik sprak eerder dit jaar met Greg Maffei van de FOM, die op dezelfde lijn zit. We hebben dit jaar een manifest gepubliceerd over hoe we het Mercedes F1-team CO2 neutraal zullen maken. Technologie speelt daar een belangrijke rol in. We hebben vandaag een hybrideformule en het elektrische vlak zal wellicht groter worden. Ik kan zien hoe het een testomgeving wordt voor brandstof zonder of met minder CO2-uitstoot, wat ook een rol zal spelen om de wereld CO2-neutraal te maken. Die tweede pilaar is dus om de sport op een geloofwaardige manier duurzamer te maken en ik geloof dat dat zo kan."

Het financieel vlak

De kosten in de Formule 1 zijn de laatste jaren aardig ontspoord met budgetten van ettelijke honderden miljoenen om succesvol te kunnen zijn. Die wapenwedloop moest dringend worden aangepakt en dat project is tijdens het coronaseizoen 2020 in een stroomversnelling gekomen met een akkoord over een budgetplafond vanaf 2021. "De derde pilaar voor ons was duurzaamheid op financieel vlak", voegt Kallenius toe. "Het budgetplafond helpt daarbij. Wij waren er al snel een voorstander van. Het maakt de sport op economisch vlaak veel aantrekkelijker, dus dat element is voor ons ook afgevinkt."

Rentabiliteit in de toekomst

Het budgetplafond brengt ook een tweede voordeel met zich mee. Door de beperkte budgetten wordt het runnen van een Formule 1-team in de toekomst aantrekkelijker en mogelijk zelfs winstgevend. In F1-kringen is er het vaak gebruikte gezegde: "Als je een miljonair wil worden in de Formule 1, moet je beginnen met een miljard." Volgens Kallenius zou dat best verleden tijd kunnen worden en kunnen F1-teams naar een Amerikaans model evolueren. "De vierde pilaar was of de Formule 1 altijd een kostenpost moet blijven, of dat het een franchise zou kunnen worden zoals een club in het American Football", gaat Kallenius verder. "En we kunnen nu zien dat mensen het meer en meer als een sportfranchise beginnen te bekijken. Dat we een sterke partner aan hebben kunnen trekken die profsport kent, zoals INEOS, toont dat aan. Het feit dat iemand als Jim [Ratcliffe, INEOS CEO] besluit om met ons in zee te gaan, versterkt die vierde pilaar alleen maar. Met die vier factoren is de beslissing voor mij duidelijk. We doen mee."