Ocon emotioneel na eerste F1-podium: "Ben erin blijven geloven"

Ocon leverde in Bahrein maatwerk met een snelle, vlekkeloze race en een uitgekookte strategie, waarbij hij slechts één keer kwam pitten. Hij profiteerde optimaal van een foutje van Lance Stroll, maar had geen verhaal tegen de andere Racing Point van Sergio Perez, die zijn eerste Grand Prix-zegen binnenhaalde.

Dat eerste podium kwam voor Ocon op een goed moment. De Fransman kreeg de voorbije weken en maanden kritiek. Zo werd hij in zowel de kwalificatie als de race doorgaans gevloerd door Renault-teamgenoot Daniel Ricciardo. Dat maakte zijn eerste podium extra significant en liet hij zijn emoties de vrije loop. "Ik heb hier geen woorden voor, ik was aan het huilen na de finish", stak Ocon van wal. "Dat toont hoeveel emoties er door me heen gaan. Het is aan onze kant van de garage een moeilijk seizoen geweest. Het betaalde zich niet altijd uit, maar we zijn nooit gestopt met werken. We zijn gemotiveerd blijven knallen, dat was heel belangrijk."

"Wanneer er steeds minder en minder mensen in je geloven, dan is het belangrijk om zelf wel in jezelf te blijven geloven. Vandaag hebben we het voor elkaar gekregen. Ik ben er enorm blij mee, want we hebben heel erg hard gewerkt en dat heeft zich eindelijk uitbetaald."

Ocon moest dit jaar onomwonden toegeven dat Ricciardo de betere man was bij Renault, wat voor een coureur altijd lastig is om zo te stellen. Maar de marges tussen Ricciardo en Ocon waren vaak erg klein en dus geeft de 15-1 stand in de kwalificaties een licht vertekend beeld van de onderlinge krachtsverhoudingen. "Daniel is een geweldige benchmark voor mij", gaf Ocon toe. "Hij heeft een heel solide seizoen afgewerkt in zijn tweede jaarvoor Renault en heeft een flinke stap gezet. Maar in het algemeen vind ik dat ik ook veel progressie heb gemaakt en ik heb het verschil met hem gedicht. Dat podium, dat is de kers op de taart."