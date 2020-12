Ricciardo: Meeting met F1 over ongepaste herhalingen 'productief'

Direct na de Grand Prix van Bahrein sprak Ricciardo zijn onvrede uit over de vele herhalingen die getoond werden van het ongeluk en de brand bij Romain Grosjean. Hij wees er meteen op dat dit ertoe leidde dat de coureurs meer moeite hadden om zich te focussen op de herstart. De F1 deed hem vervolgens een aanbod om op zondagavond in gesprek te gaan met de Australiër. Dat wilde Ricciardo niet meteen, maar donderdag nam hij wel de tijd om met de F1 en in het bijzonder met marketing- en communicatiedirecteur Ellie Norman om tafel te gaan.

“Het was absoluut de moeite waard om naar hen te luisteren”, blikte Ricciardo tevreden terug op zijn onderonsje met Norman en co. “Natuurlijk wil ik niet alleen stoom afblazen in de media om hen daarna te ontwijken. Ik heb zo’n half uur met Ellie gesproken en ze heeft veel dingen ter sprake gebracht, waarop ik feedback heb gegeven. Het was in niets een confrontatie. Ze was zeer begripvol en waardeerde het, en volgens mij snapte ze mijn zorgen ook. Ze vocht niet terug, ik denk dat ze probeerde om te luisteren en ook iets te leren over hoe ze het misschien anders kunnen doen. Maar ze gaf mij ook de redenen waarom ze lieten zien wat ze lieten zien.”

Het gesprek met Norman vond Ricciardo ‘productief’. Een van de zaken die ter sprake kwam, was het waarschuwen van kijkers als er dergelijke schokkende beelden vertoond worden. “Ik weet zeker dat we hier dingen uit kunnen meenemen. Een van de dingen, en een aantal zenders doen dit al, was een soort van waarschuwing om het publiek voor te bereiden. Iets als ‘oké, er komen misschien schokkende beelden aan’, zodat je op die manier misschien tijd hebt om jongere kinderen weg te halen bij de tv”, aldus de Renault-coureur. “Het was productief, ze hebben me niet aangevallen of iets dergelijks. Het was de moeite waard en ze verdienden het dat ik naar ze luisterde.”