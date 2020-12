Stroll met gemengde gevoelens: 'Had vandaag ook kunnen winnen'

Perez pakte een stuntzege op de korte omloop van Sakhir na problemen voor beide Mercedessen, maar aanvankelijk was Stroll de leidende wagen van Racing Point. Stroll lag voor de Renault van Esteban Ocon en Perez na zijn laatste pitstop, maar bij het buiten rijden ging hij iets te wijd door de eerste bocht en liet zo Ocon voorbij. Stroll probeerde de Fransman in te halen, maar kreeg lik op stuk toen hij ook in de vierde bocht te laat remde en Perez hem zo kon passeren.

Perez zou uiteindelijk de positie makkelijk vasthouden tot de finish, terwijl Stroll na Ocon derde werd. Het was voor Stroll het tweede podium van het seizoen, maar met deze derde plek was hij duidelijk minder tevreden dan met die in Monza. "Ik ben deels ontgoocheld omdat ik denk dat ik de race had kunnen winnen", aldus Stroll. "Ik ging te wijd toen ik na mijn pitstop de pits uitreed, Esteban kon er zo langs. Daarna had ik de snelheid niet [om Ocon weer in te halen] en werd ik wat opgehouden. Ik blokkeerde de banden en Sergio passeerde me ook. Sergio had een goede slipstream, ik verdedigde me en maakte een foute inschatting. Ik remde wat te laat."

Ondanks zijn persoonlijke ontgoocheling was Stroll wel tevreden voor het team, in handen van zijn vader Lawrence. "Het is een ongelooflijk resultaat en dat is exact wat we nodig hadden met het oog op het kampioenschap", ging Stroll verder. "Ik ben superblij voor Sergio. Hij is aan zijn laatste races bij het team bezig en wacht al heel lang op een zege. Dit weekend is het eindelijk zover, dus ik ben heel blij voor hem."