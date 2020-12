Russell ontsnapt aan diskwalificatie en mag WK-punten behouden

Russell mocht dit weekend voor het eerst in de Mercedes W11 stappen en liet zich meteen van de beste kant zien. Op zaterdag miste hij pole met een miniem verschil, waarna hij Valtteri Bottas een dag later wel meteen te grazen nam. Russell had de leiding nadien soeverein in handen en heeft aan het team van Mercedes te danken dat zijn eerste race bij een topteam geen zege heeft opgeleverd. Bij een extra pitstop, tijdens een safety car-fase die werd veroorzaakt door Nicholas Latifi, ging het mis.

Onduidelijkheid door probleem met radiosysteem

Volgens Toto Wolff was het geklungel aan een storing met het interne radiosysteem te wijten. Zo kreeg de crew van Russell geen oproep en stond de verkeerde pitcrew dus met de verkeerde banden buiten. Het Britse talent kreeg uiteindelijk de voorbanden van Bottas mee, waardoor hij met een onreglementaire bandencombinatie op pad was. Mercedes haalde hem een ronde later wel meteen weer binnen, maar dat neemt niet weg dat Russell 'under investigation' was.

Een diskwalificatie had de rampdag van Russell - die dan puntloos was gebleven - compleet gemaakt, maar zover is het niet gekomen. Het verdict van de stewards luidt: een boete van 20.000 euro voor Mercedes. "Een technisch probleem met de radiocommunicatie leidde ertoe dat de pit crew van auto nummer 63 een oproep van de pitmuur niet kon ontvangen. Dat kwam doordat de bestuurder van auto nummer 63 op hetzelfde moment ook een radiobericht verstuurde en dat bericht er overheen ging", zo valt in de uitleg van de stewards te lezen.

Verwachtende omstandigheden voorkomen diskwalificatie

"Dit leidde ertoe dat de voorbanden van auto nummer 77 per ongeluk op auto nummer 63 zijn beland. Dit is duidelijk een overtreding van de reglementen en zou normaal ook een sportieve straf opleveren, zelfs tot diskwalificatie aan toe", zo vervolgt het statement. "Maar in dit geval waren er verzachtende omstandigheden, nog naast het hierboven genoemde radioprobleem. Allereerst heeft het team de fout binnen één ronde rechtgezet. Ten tweede kwam men er bij de pitstop van auto nummer 77 achter dat de voorbanden op de verkeerde auto waren gezet. Dit oponthoud heeft het resultaat van auto nummer 77 ook beïnvloed. Ten derde zien we dit vergrijp, alhoewel het formeel niet onder de uitzondering valt om iets binnen drie ronden recht te zetten, wel als een fout van een vergelijkbare aard. Omdat de gang van zaken nog altijd niet in overeenstemming met de reglementen is, achten de stewards een boete noodzakelijk."