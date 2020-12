Eindrapport Charles Leclerc: De nieuwe kopman van Ferrari

Charles Leclerc heeft zich in zijn tweede seizoen bij Ferrari definitief ontpopt tot leider van het Formule 1-team uit Italië. Zo op het oog scoorde de voormalig junior dit seizoen (achtste met 98 punten) een stuk slechter dan in 2019 (vierde met 264 punten), maar dat is je reinste scorebordjournalistiek. Het veel kleinere aantal punten is deels te verklaren door het lagere aantal races, en de terugval in klassering kan vooral worden toegeschreven aan de beroerde krachtbron in het achteronder van de krakkemikkige SF1000 (en de vooruitgang bij de concurrentie).

Leclerc zelf was niet de mindere coureur van vorig jaar. Sterker nog, hij ontdeed zich van het juk van de underdog en liet – misschien bevrijd door het nieuws dat de Duitser weggaat – zijn voormalige leermeester Sebastian Vettel keihard en soms letterlijk alle hoeken van de baan zien.

Illustratief is het onderlinge resultaat in de kwalificatie: in 2019 was dat nog redelijk in evenwicht (12-9 voor Leclerc), maar dit seizoen versloeg de Monegask zijn ervaren collega maar liefst dertien keer in zeventien kwali's. In de races zelf was het verschil zo mogelijk nog beter te zien. Vorig jaar nog wist Vettel twaalf keer beter te finishen dan zijn jonge, onervaren teammaat (inclusief uitvalbeurten), dit jaar was Leclerc in tien van vijftien races (de twee dubbele uitvalbeurten tellen we niet mee) de beter geklasseerde. Wederom scorebordjournalistiek inderdaad, maar wel keiharde feiten gebaseerd op de prestaties van twee coureurs met hetzelfde materiaal.

Datzelfde materiaal was overigens een bron van speculatie. Critici beweren dat Ferrari dit seizoen is afgestapt van het steunen van Vettel en volledig is overgestapt op het perfect afstellen van de auto voor Leclerc. De Duitser zelf betwijfelde of dit daadwerkelijk het geval was, maar mocht het inderdaad zo zijn dat Leclerc door het team werd bevoordeeld dan valt dat te billijken. Leclerc – en niet Vettel – is de toekomst van Ferrari en het is niet meer dan logisch dat het team alles zal doen om het de jongeling naar de zin te maken en het materiaal te geven dat het beste bij zijn rijstijl past. Dat zal hoogstwaarschijnlijk niet gelijk volgend jaar tot resultaten leiden. Leclerc en zijn nieuwe teamgenoot Carlos Sainz rijden dan nog steeds rond met het huidige barrel dat inmiddels is omgedoopt tot SF21. Maar in de jaren daarna zou het Ferrari moeten lukken om van Leclerc weer een winnaar te maken. Hij is immers door Vettel aangewezen als "het grootste talent" waar de Duitser ooit tegen heeft gereden.

Cijfers van de redactie:

Erwin Jaeggi 7,0 Ronald Vording 7,0 Filip Cleeren 7,5 Mike Mulder 6,5 Bjorn Smit 8,0