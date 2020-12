Verstappen maakt balans op: “Dit jaar weer beter geworden”

Verstappen deed zijn uitspraken in het eindejaarsinterview met Jack Plooij en Olav Mol van Ziggo Sport. In Monaco besprak het drietal het seizoen van Verstappen, die uiteindelijk genoegen moest nemen met een derde plaats. Verstappen kreeg een fragment van teambaas Christian Horner te zien, die constateerde dat Verstappen opnieuw gegroeid was en dat hij tevreden terug mocht kijken op het afgelopen seizoen. Verstappen sloot zich aan bij de lezing van zijn teambaas.

“Over mezelf wel”, reageerde Verstappen op de vraag of hij tevreden was. “Ik ben heel kritisch over mezelf, ik ben de eerste die het zegt als er iets beter kan. Ik zal dat altijd toegeven, maar ik denk dat ik dit jaar wel weer beter geweest dan het jaar ervoor. Je wilt zo constant mogelijk presteren zonder fouten te maken. Weer ging het beter. Er zijn altijd momenten die beter kunnen, maar geen enkele coureur heeft een seizoen zonder fouten. Ook Lewis niet. Je probeert altijd aan jezelf te werken, ook volgend jaar weer, maar dat blijft ook zo.”

Red Bull-management overmoedig?

Het seizoen 2020 gaat dus de boeken in als het beste jaar van Verstappen, al had hij heel graag mee willen doen om de wereldtitel. Het management van Red Bull gaf voor de start van het seizoen nogal hoog op. Zelf wilde Verstappen niet zo stellig vooruitblikken en dat bleek terecht. “Tuurlijk hadden we allemaal goede hoop, maar ik ben meer van: ‘We zien het wel’. Ook omdat het een jaar eerder niet lukte. Maar het zag er allemaal wel positief uit voor de start van het seizoen, al denk ik dat ze bij Mercedes aardig over de zeik waren. Zij waren het jaar ervoor qua topsnelheid niet de snelste, dat was Ferrari. Ik denk dat ze overuren gewerkt hebben om die achterstand weg te poetsen, daar werden wij uiteindelijk de dupe van.”

Ondanks de overmoedige uitspraken van Horner en Marko begreep Verstappen het wel: “Hij moet dat natuurlijk ook zeggen, ook voor de mensen op de fabriek. Je moet altijd positief zijn. Natuurlijk kun je soms iets terughoudender zijn in de pers, ik denk niet dat Christian normaal zo uitgesproken is. Hij is redelijk rustig. Maar als je de vraag krijgt, moet je ook zeggen dat je ervoor gaat en dat is logisch. Elk team probeert het gat naar Mercedes te dichten.

Verstappen wist na drie races genoeg

Verstappen wist na het derde raceweekend van 2020 al dat het onhaalbaar was om Mercedes te verslaan dit seizoen. “In het eerste weekend dacht ik dat het gat heel groot was, maar we hadden ook wat problemen met de aerodynamica. Ik reed met het nieuwe pakket, maar dat bleek slechter te zijn dan wat we op de auto hadden”, vervolgde hij. “Daar reed Alex [Albon] mee, een andere neus en een andere vloer. Na dat eerste raceweekend kwamen we erachter dat de update langzamer was en toen ben ik teruggegaan voor het weekend daarna. Toen ging het al iets beter. In de regen hadden we natuurlijk nog wat problemen met de diffuser en zoveel water, maar daarna zag je de derde wedstrijd wel dat het gat zo groot was. Dan weet je ook dat je het nooit meer in gaat halen, zeker met de wedstrijden zo kort op elkaar. Dat trek je nooit meer recht.”

Vanaf dat moment moest Verstappen voor dagsucces gaan. Dat kwam er drie keer. Hij won de races in Silverstone en Abu Dhabi en scoorde tijdens die laatste afspraak ook nog een pole-position. Gevraagd naar het hoogtepunt, was Verstappen stellig: “Die zege in Engeland kwam totaal onverwacht. Zeker met de dominantie van Mercedes had ik daar totaal niet aan gedacht. Ik had helemaal niet het gevoel dat we zouden winnen, ik heb een tijdje gedacht dat we niet zouden winnen als zij zo dominant bleven. Dat was wel echt een heel goed gevoel. Die laatste was ook mooi, maar toen was alles verder al vergeven. Dat was wel een mooi resultaat, maar op dat moment was Silverstone iets mooier.”