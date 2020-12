McLaren hoopt dat Norris en Ricciardo “doos vol geheimen” openen

Het McLaren F1 Team ziet komend seizoen Carlos Sainz verkassen naar Ferrari. De Britse renstal heeft met Daniel Ricciardo echter een zeer capabele vervanger in huis gehaald. De ervaren Australiër gaat de komende jaren een team vormen met Lando Norris. Veel fans kijken nu al uit naar de samenwerking tussen de twee lolbroeken van de Formule 1-paddock. Intern is men ook enthousiast over de nieuwe aanwinst, al blijft het altijd afwachten hoe de relatie tussen de twee coureurs zal zijn. Norris en Sainz konden vanaf het eerste moment heel goed met elkaar door één deur en deelden alle informatie en data open en eerlijk. Mede door die goede band klom McLaren de afgelopen jaren op van de zesde tot de derde plaats in het WK voor constructeurs.

Racedirecteur Andrea Stella hoopt dat de equipe ook de komende seizoenen kan profiteren van een goede relatie tussen de rijders. “Carlos en Lando hebben dit jaar excellent gepresteerd”, zei Stella op de website van het team. “Het niveau van samenwerking tussen hen was ongelofelijk hoog. Dat is één van de redenen dat ze op de baan zo aan elkaar gewaagd waren. Met een open en transparante dialoog tussen teamgenoten worden de prestaties van allebei beter. Ze kunnen dingen met elkaar uitwisselen en nakijken, en snel de zwakke punten van de auto of de beste benadering van een bocht achterhalen. Dat was mede mogelijk door de persoonlijke kwaliteiten van Carlos en Lando en, hopelijk, het milieu dat we hebben gecreëerd waarin openheid en vertrouwen worden gestimuleerd. Daardoor voelt de rijder zich op zijn gemak en opent de doos vol geheimen, in plaats van die doos gesloten te houden om de teamgenoot er niet van te laten profiteren.”

Hoge verwachtingen van Ricciardo

De topman kijkt nu al uit naar de komst van Ricciardo, waarvan hij hoge verwachtingen heeft: “Hij heeft bewezen dat hij een van de beste rijders van het veld is. Het belangrijkste is naar mijn mening dat we de omstandigheden die we hebben gecreëerd voor de hoge mate van samenwerking in stand houden. Misschien moeten we her en der wat aanpassen. Daniel is Carlos niet en zijn relatie met Lando zal anders zijn. We moeten dat in ons achterhoofd houden.”